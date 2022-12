Stało się. Niby wegetarian coraz więcej, ale i tak schabowy wyprzedził ruskie pierogi. Oprócz tego burger lepiej wypada na zdjęciach i zdetronizował pizzę. Co mówi o nas ranking zamówień Pyszne.pl?

Pyszne.pl to znany i lubiany dostawca dań gotowych z dziesiątek restauracji w okolicy. Jak co roku prezentuje on podsumowanie zamówień z minionych 12 miesięcy. Co zjadamy najchętniej i skąd Pyszne.pl wie, że oszczędzamy?

Najczęściej zamawiane dania z Pyszne.pl

Burger Pizza Kebab Kurczak orientalny Pad Thai

Na uwagę zasługują też klasyfikacje ze względu na kuchnię. Na popularności zyskują potrawy arabskie, greckie i indyjskie.

Nie słabnie też zainteresowanie kuchnią polską, a szczególnie schabowym. Po tradycyjny tłuczony kotlet w panierce sięgaliśmy zdecydowanie częściej, niż po ruskie pierogi. Zdeklasyfikował on także zdobywcę trzeciego miejsca, czyli rosół z makaronem.

TOP 3 kuchni polskiej według Pyszne.pl

Kotlet schabowy Pierogi ruskie Rosół z makaronem

Pyszne.pl w liczbach

Tegoroczny raport Food Trendów Pyszne.pl obejmuje okres od listopada 2021 do października 2022 włącznie. W tym czasie z aplikacji korzystało ponad 3,5 miliona użytkowników, a rekord zamówień padł 18 grudnia 2021 roku. Na dostawę pożywienia przy pomocy Pyszne.pl zdecydowało się tego dnia ponad 100 tysięcy osób.

Największe zamówienie, jakie realizował portal opiewało na kwotę 5 278, 43 zł. Prawdziwym skarbem dla Pyszne.pl jest jednak pewien warszawski użytkownik. W ciągu roku złożył on 521 zamówień. Oznacza to 43 dostaw w miesiącu / 1,42 zamówienia dziennie. Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś korzyści, na przykład nadworny dostawca lub skąd zamawiał najczęściej: pozostaje tajemnicą.

Ile kosztuje pizza?

Pizza to ubiegłoroczny lider popularności na Pyszne.pl. W tym roku wyprzedziła go buła z kotletem, ale włoski placek mówi wiele o rosnących kosztach żywności.

W 2021 średnia cena pizzy w Polsce wynosiła 33 zł. W 2022 roku to danie zdrożało aż o 18%. Obecnie na ten przysmak musimy wydać 39 zł. Pocieszeniem dla większości Polski może być fakt, że tradycyjnie najwięcej poświęcić muszą mieszkańcy Warszawy. W stolicy pizza kosztuje średnio 42 zł. Bezprzykładni fani włoskiego wypieku powinni kierować się do Poznania. Tam oszczędność jest w modzie i na pizzę trzeba wydać najmniej, bo 34 zł.

Ceny burgerów także poszły w górę, ale ich zamówienie stanowi mniejszą wyrwę w budżecie. W Warszawie na ten cel trzeba przeznaczyć około 27,32 zł. W Poznaniu, gdzie drogich burgerów nikt by przecież nie sprzedał, znajdziemy je za około 23,04 zł.

Gdzie ci wegetarianie?

Z raportu Pyszne.pl wynika, że jarosze są wśród nas, a dania wegetariańskie stanowiły godne 17 % zamówień. Czy jednak nie były to tylko niewinne wyskoki mięsożerców, trudno orzec.

Najpopularniejsze dania wegetariańskie zamawiane w dostawie przez Pyszne.pl:

Pizza margherita Vege Sushi Sałatka grecka

Co mówi o nas ranking Pyszne.pl?

Z badań deklarytywnych prowadzonych wśród użytkowników pyszne.pl wynika też kilka interesujących faktów:

nie wyrzucamy resztek i przygotowujemy z nich inne danie

unikamy zamawiania dodatków

coraz częściej zamawiamy dostawy przekąsek

preferujemy lokalne produkty oraz biodegradowalne opakowania

największy wpływ na nasz wybór ma zdjęcie potrawy

Prognozy na przyszłość wskazują, że w cenie będą duże porcje, a segment przekąsek może liczyć na coraz większą popularność. Według analityków jest to efekt niestabilnej sytuacji gospodarczej, która zmusza nas do oszczędności.

Na dostawy dań gotowych decydujemy się rzadziej, ale staramy się zapewnić sobie w ten sposób kilka posiłków. Sprzyja temu też moda na zero waste i odgrzewane potrawy. Popularność przekąsek to podobno efekt naszej złej kondycji psychicznej. Zamiast pełnowartościowego posiłku coraz częściej zamawiamy lody i ciastka. Zajadamy w ten sposób stres i fundujemy sobie mikro luksus.

Źródło: Pyszne.pl