Miałeś ambitny plan rozpoczęcia regularnych ćwiczeń z aplikacją mobilną, ale szybko się rozmyśliłeś? Wygląda na to, że nie jesteś sam. Badanie Sensor Tower sugeruje, że aż 6 na 10 osób rezygnuje z treningu już po pierwszej dobie.

Z raportu The State of Health & Fitness App Market 2023 wynika, że zaledwie 4 na 10 użytkowników przetrwało próbę pierwszego dnia i wróciło do zainstalowanej 24 godziny wcześniej aplikacji fitness. Ale to i tak lepiej niż przed rokiem. Wygląda na to, że z tego typu programów korzystamy coraz dłużej mimo droższych subskrypcji.

Aplikacje fitness – coraz drożej, ale i coraz dłużej

W czwartym kwartale 2021 po pierwszym dniu od zainstalowania aplikacji fitness tylko 2 na 10 użytkowników wracało do niej. Teraz ta liczba wzrasta. Jednocześnie w ostatnim kwartale 2022 wzrosły też koszty dostępu do takich programów.

Dotyczy to szczególnie tygodniowej i miesięcznej subskrypcji. Najwolniej rosną roczne ceny dostępu. I to właśnie one przynoszą największe zyski producentom – stanowią prawie połowę przychodów z aplikacji z kategorii zdrowie i fitness.

Dlaczego, pomimo rosnących cen, użytkownicy są bardziej zdeterminowani do korzystania z aplikacji fitness niż rok czy dwa lata temu? Jednym z czynników wskazanych przez autorów z Sensor Tower jest wzrastająca popularność takich gadżetów jak smartwatche i opaski monitorujące. Dzięki nim osoby regularnie ćwiczące mogą lepiej i stale śledzić swój postęp, co motywuje do jeszcze większych wysiłków.

– Szacuje się, że ze smartwatchy korzystało w ubiegłym roku ponad 190 mln użytkowników na świecie. To dwa razy więcej niż w 2017. Są też kraje, w których już kilkanaście procent populacji posiada inteligentny zegarek – to Stany Zjednoczone, Norwegia, Islandia, Irlandia czy Nowa Zelandia – zauważa Filip Kałas, dyrektor dywizji w Komputronik.

Twórcy aplikacji z kategorii zdrowie i fitness zarobili w 2022 1,6 miliarda dolarów. To o 200 mln więcej niż w poprzednim roku i o 500 mln więcej niż w 2020.

A co dalej?

Autorzy raportu sugerują, że rozwój sztucznej inteligencji może znacząco wpłynąć na zaawansowanie aplikacji fitness. Ważna jest przede wszystkim personalizacja treści. Dotyczy to nie tylko proponowanego zestawu ćwiczeń, ale i sugerowanej diety czy zestawu medytacji.

źródło: materiały prasowe