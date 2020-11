Raspberry Pi 400 pozwala przypomnieć sobie czasy komputerów pokroju Atari 400. Nie jest to jednak tylko wycieczka w przeszłość, lecz próba wniesienia starej koncepcji na poziom przystający do współczesnych czasów.

Raspberry Pi 400, czyli… komputer zamknięty w klawiaturze

Czytasz „komputer zamknięty w klawiaturze”, to myślisz pewnie o Atari 400, Commodore 64 albo ZX Spectrum. Ale czy jest coś nowego w tym stylu? Owszem jest i nazywa się Raspberry Pi 400. Żadnemu domorosłemu inżynierowi ta marka nie jest pewnie obca, ale sama konstrukcja może już zaintrygować. Tym razem nie mamy bowiem do czynienia z samą płytką, lecz z bardziej praktycznym urządzonkiem.

Raspberry Pi 400 to tani, wydajny i w pełni programowalny komputer osobisty, zamknięty wewnątrz klawiatury. Jest bardziej mobilny od laptopa, choć z drugiej strony – jak pecet – wymaga podłączenia myszki, monitora i źródła zasilania. Wygląda uroczo, ale przede wszystkim jest pełnoprawnym sprzętem – może nie z gatunku tych najwydajniejszych, ale też zdecydowanie nie najsłabszy. Zerknij na specyfikację a sam się przekonasz…

Komputer Raspberry Pi 400 oferuje:

64-bitowy, 4-rdzeniowy procesor Broadcom BCM2711 (ARM Core-A72 @ 1,8 GHz)

4 GB pamięci RAM LPDDR4-3200

moduły łączności bezprzewodowej Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0

zestaw portów: 2 x micro-HDMI, 1 x USB-C, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x Gigabit Ethernet

oraz slot na kartę microSD z systemem operacyjnym i magazynem danych

Tani i praktyczny komputer do domu

W tym zestawie nie bardzo ma się co zagrzać, więc nie trzeba było w środku montować wentylatora. Efektem jest cicha praca – niczym w przypadku smartfona. Równocześnie masz szersze opcje łączności i wygodną klawiaturę, co bez wątpienia daje przewagę Raspberry Pi nad telefonem. I choć pomysł nie jest rewolucyjny – ba, właściwie jest to powrót do konstrukcji pierwszych domowych komputerów osobistych – w dzisiejszych czasach zdecydowanie się wyróżnia.

Dzięki bazującemu na linuksowym jądrze Raspberry Pi OS komputer powinien sprawdzić się zarówno podczas rozrywki, jak i pracy czy nauki. Pozwala przeglądać Internet, oglądać filmy i słuchać muzyki, edytować dokumenty, pisać kod itp., itd.

Ile kosztuje Raspberry Pi 400? Cena zachęca

Komputerek kosztuje 70 dolarów. Możesz też dopłacić 30 dolarów i kupić zestaw z myszką, zasilaczem, przewodem HDMI, kartą microSD i przewodnikiem dla początkujących. Premiera na dniach.

Źródło: Raspberry Pi Foundation, TechCrunch

