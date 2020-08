Maseczka, która chroni przed wirusami i zanieczyszczeniami, ale nieszczególnie ogranicza swobodę oddychania. Czy to możliwe? LG twierdzi, że jak najbardziej tak i prezentuje PuriCare Wearable Air Purifier.

Maseczka LG PuriCare bardziej jak ubieralny oczyszczacz powietrza

Nie każda maseczka chroni nas równie dobrze przed wirusami i zanieczyszczeniami powietrza. W każdej natomiast oddycha się trudniej niż wtedy, gdy nic nie przykrywa naszej twarzy. LG próbuje poradzić sobie z obydwoma problemami za pomocą jednego tylko gadżetu. PuriCare Wearable Air Purifier – bo o nim mowa – to w równym stopniu maseczka, co ubieralny oczyszczacz powietrza.

Inżynierowie LG wpadli na szalony pomysł, by wyposażyć maseczkę nie tylko w wymienne filtry HEPA, ale też wentylatory – podobne do tych, jakie działają w domowych oczyszczaczach powietrza. Są one zasilane akumulatorowo i dostosowują swoją prędkość do rytmu naszych wdechów i wydechów. Są w stanie to robić, dzięki czujnikom wykrywającym właśnie sposób, w jaki oddychamy.

Dzięki tym wentylatorom nabieranie i oddawanie powietrza ma być znacznie wygodniejsze. Docenimy to przede wszystkich w sytuacjach, gdy musimy nosić maseczki przez wiele godzin każdego dnia. Jak wiele? Naładowany do pełna akumulator wystarczy na 2 godziny intensywnego oddychania albo 8 godzin spokojnego. Co ciekawe, ładowarka będzie również wyposażona w LED-owe lampy UV, które zabiją to, co zostało na maseczce.

Na szczegóły musimy jeszcze chwilę poczekać.

Niestety na razie południowokoreański producent nie jest w stanie powiedzieć ani kiedy maseczka ujrzy światło dzienne, ani ile będzie kosztować. Być może dowiemy się tego podczas targów IFA 2020, na które LG planuje przyjechać.

Źródło: LG, The Verge, Gizmochina

Czytaj dalej o ciekawostkach medycznych: