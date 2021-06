Recenzenci są zachwyceni i gracze też będą. Ratchet & Clank: Rift Apart to gra, dla której warto mieć PlayStation 5. Na dobrą sprawę pierwsza, o której można tak powiedzieć.

Ratchet & Clank: Rift Apart to gra, jakiej potrzebowało PS5

Wreszcie pojawił się dobry powód, by kupić PlayStation 5. Konsola Sony doczekała się gry na wyłączność, która doskonale wywiązuje się z roli wizytówki nowej generacji. W naszej recenzji Ratchet & Clank: Rift Apart nie szczędzimy pochwał. I nie my jedyni – serwisy z całego świata rozpływają się nad tym tytułem. To hit, na jaki czekaliśmy.

Jasne, wcześniej mieliśmy Spider-Mana i odświeżone Demon’s Souls, ale Ratchet & Clank: Rift Apart to na dobrą sprawę pierwsza produkcja, tak dobrze pokazująca, jak duży potencjał drzemie w konsoli PlayStation 5. Oprawa wizualna prezentuje się pierwszorzędnie, płynność rozgrywki jest nienaganna, a wibracje i adaptacyjne triggery zapewniają wyższy poziom immersji. O tym właśnie miała być nowa generacja i po kilku miesiącach się tego doczekaliśmy.

Pierwsze recenzje Rift Apart? Zachwytom nie ma końca

Przy okazji Rift Apart to stary dobry Ratchet & Clank, grywalny jak zawsze i zarazem bardziej rozbudowany niż kiedykolwiek wcześniej. Zupełnie więc nie dziwią pozytywne oceny, wśród których dominują dziewiątki. Dla części recenzentów jest to wręcz tytuł doskonały – notę dziesięć na dziesięć przyznali między innymi autorzy z Daily Star, GamesRadar+, PCMag, VG247 i We Got This Covered.

Poniżej niektóre spośród wystawionych ocen:

4Players – 9,1/10

Recenzenci mieli już okazję pograć, a kiedy reszcie będzie dane sprawdzić Ratchet & Clank: Rift Apart w akcji? Premiera odbędzie się 11 czerwca – czy będzie to tytuł, który skłoni cię do zakupu PS5?

Źródło: Metacritic, informacja własna