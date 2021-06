Czyżby Ubisoft chciał połączyć marki sygnowane nazwiskiem Toma Clancy’ego? Na to wygląda. Projekt BattleCat zapowiada się na taką właśnie mieszankę.

BattleCat połączy Splinter Cell, The Division i Ghost Recon

Ubisoft od lat wydaje gry sygnowane nazwiskiem Toma Clany’ego i każda z tych marek cieszy się niemałą popularnością. Mamy tu na myśli Splinter Cell, The Division, Ghost Recon czy Rainbow Six (bo pominiemy nierozwijane już Endwar i H.A.W.X.). Wygląda na to, że Francuzi wpadli na pomysł, by połączyć trzy pierwsze z wymienionych serii – w sieci pojawiły się plotki na temat projektu BattleCat.

BattleCat ma być nadchodzącą megaprodukcją Ubisoftu. Według doniesień będzie to sieciowa strzelanka pierwszoosobowa w formacie PvP. Najciekawsza wiadomość jest natomiast taka, że tytuł ten łączyć ma w sobie serie Splinter Cell, The Division i Ghost Recon – najpewniej za pomocą bohaterów. Będzie można wcielić się w przedstawiciela Echelonu, Wilka albo też Wygnańca lub Czyściciela.

Tom Clancy’s BattleCat? Na razie nie wiemy, kiedy się dowiemy

Gra BattleCat ma trafić na pecety oraz konsole. Jej testy trwają już podobno od tegorocznego stycznia, ale data premiery nie została jeszcze ustalona. Nie znamy też daty oficjalnej prezentacji i nic nie wskazuje na to, by produkcja miała pojawić się na organizowanej z okazji E3 imprezie Ubisoft Forward (ta – w razie czego – odbędzie się już 12 czerwca).

Źródłem informacji o BattleCat jest użytkownik Twittera, Zer0Bytes. Wiarygodności dodaje im fakt, że Ubisoft błyskawicznie postarał się o ich usunięcie. To też uczyniono, ale (jak wiadomo) w Internecie nic nie ginie.

Źródło: VGC, Polygon, IGN, informacja własna