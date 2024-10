Remake Silent Hill 2 z sukcesem. Pierwszy komunikat o sprzedaży

Remake Silent Hill 2 spotkał się z dobrym odbiorem wśród graczy. Konami i Bloober Team podzieliły się informacjami na temat sprzedaży. Pierwszy oficjalny raport potwierdza milion sprzedanych kopii, a już teraz wiemy, że są to dane niedoszacowane.

Era remake'ów i gamingowych powrotów do przeszłości trwa w najlepsze. Remake Silent Hill 2, będący nowym wydaniem produkcji znanej jeszcze z czasów PlayStation 2, okazał się produkcją udaną. Stworzony przez Bloober Team tytuł odświeżył formułę rozgrywki, zachowując przy tym wierność oryginałowi, co docenili gracze.

Konami i Bloober Team poinformowali o pierwszym przekazali informację o osiągnięciu pierwszego symbolicznego sukcesu w temacie sprzedaży Silent Hill 2. Tytuł sprzedał się w milionie egzemplarzy na całym świecie na PlayStation 5 i Steam

Jak jednak zaznaczono, dane na temat sprzedaży pochodzą z 11 października, czyli pierwszych trzech dni od premiery. Do tej pory sprzedaż mogła istotnie wzrosnąć.

Dobry tydzień japońskich gier

Już pierwsze recenzje Silent Hill 2 zwiastowały, że będzie to tytuł udany. W japońskim magazynie Famitsu produkcja Bloober Team została oceniona przez czterech recenzentów, zgarniając przy tym noty 8/10, 9/10, 9/10 i 9/10, czyli 35/40. Kolejna z japońskich gier – Metaphor: ReFantazio zgarnęło w tym samym magazynie ocenę na poziomie 37/40.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o sukcesie sprzedażowym innej produkcji z Kraju Kwitnącej Wiśni. Dragon Ball: Sparking! ZERO sprzedał się w trzech milionach egzemplarzy w ciągu 24 godzin od premiery. Co ciekawe, najnowszy tytuł Bandai Namco jest kontynuacją serii Budokai Tenkaichi z czasów PlayStation 2, co tylko udowadnia, że gracze chętnie sięgają po produkcje nostalgiczne.