Żarty się skończyły. Hologram od Razera zyska inteligencję

Razer ma pomysł na asystenta AVA, który z nieco zaskakującego pomysłu na własny hologram na biurku może przemienić się w jednego z przydatniejszych asystentów. Wszystko dzięki wielostopniowej integracji, nad którą pracuje producent gamingowych akcesoriów. 

Na konferencję GDC Razer przyjechał z zestawem narzędzi, który pokazuje ambicje firmy w zakresie oprogramowania. AVA, którą na początku roku producent pokazał w formie urządzenia z 5-calowym hologramem, ma być tylko początkiem rozwoju firmy w stronę oprogramowania, które łączy AI z gamerskim zacięciem i zrozumieniem, jak spędzamy czas przy komputerze. 

AVA to nie tylko hologram, ale i narzędzie dla twórców 

Projekt AVA rozpoczął swoje życie w 2025 roku, a w tym czasie z jednego z wielu asystentów zmienił się w narzędzie utożsamiane z holograficznym asystentem, który może przybrać między innymi formę anime dziewczyny ze słuchawkami z kocimi uszami. W 2026 r. rozwiązanie ewoluuje i staje się o wiele przydatniejsze.

Nowa AVA działa zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Dzięki Razer Inference Control Plane system sam decyduje, czy przetworzyć polecenie na urządzeniu, czy wysłać je na serwery. Oprócz tego Razer nieustannie pracuje nad integracją z komunikatorami i aplikacjami pokroju Spotify, by asystent reagował na to, co robimy. AVA sama może wykonywać zadania, ale i zaczerpnąć pomocy u innych asystentów na naszym urządzeniu. 

Razer Ava zyska inteligentne funkcjeRazer AVA stanie się mądrzejsza

Nowa forma AVA trafi do użytkowników, którzy zapiszą się w aplikacji Razer Cortex w drugim kwartale tego roku. W przeciwieństwie do narzędzi pokroju Gemini czy Claude, AVA może mieć w sobie element “fajności”, który jest zarezerwowany tylko dla nielicznych firm i to może zapewnić jej popularność. 

Razer może zmienić oblicze gier dzięki nowym technikom 

Poza asystentką Razer rozwija asystenta AI, który potrafi wytropić błędy w kodzie. Razer QA Companion-AI potrafi testować gry oraz ich kod bez instalowania dodatkowych wtyczek. Po wszystkim rozwiązanie samo pisze raporty, dołącza filmy i instrukcje, jak dany błąd powtórzyć. Wystarczy jednak aplikacja łącząca, a narzędzie implementuje boty, by tester nie musiał powtarzać czynności. 

To niejedyne zaprezentowane oprogramowanie. Razer Adaptive Immersive Experience pomoże deweloperom we wdrożeniu zaawansowanych efektów świetlnych i wibracyjnych dla gier. Producent wykorzystuje informacje z Razer Sensa HD Haptics, Razer Chroma RGB i THX Spatial Audio+. Rozwiązania mają być gotowe do użycia w silnikach Unity i Unreal Engine oeaz systemem dźwiękowym Wwise. Rozwiązanie madoczekać się pierwszych wdrożeń jeszcze w tym miesiącu.

