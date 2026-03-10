Laptopy

Kupujesz laptopa? Ten szczegół w opisie może cię zaskoczyć

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Duża pojemność dysku często przyciąga uwagę przy wyborze laptopa. Problem w tym, że w niektórych ofertach liczba w nagłówku nie oznacza tego, co wielu klientów może myśleć.

Zakup nowego laptopa dla wielu osób wcale nie jest prostym zadaniem. Jeśli ktoś na o dzień nie interesuje się technologią, lista parametrów może wydawać się skomplikowana i trudna do zrozumienia. Nic więc dziwnego, że wielu klientów przy wyborze sprzętu kieruje się głównie tym, co widzi w nagłówku oferty.

A tam często widnieją wielkie liczby: 1 TB, 1,1 TB czy nawet 1,2 TB pamięci. Brzmi świetnie – dużo miejsca na zdjęcia, filmy i dokumenty. Problem w tym, że w niektórych ofertach ta liczba jest myląca.

Gdy 1,1 TB to w rzeczywistości tylko 128 GB

W ostatnim czasie coraz częściej można natknąć się na atrakcyjne oferty laptopów, w których nagłówek produktu informuje o ogromnej przestrzeni dyskowej – na przykład 1,1 TB pamięci. Dopiero w szczegółach okazuje się, że fizyczny dysk w laptopie ma tylko 128 GB, a pozostała przestrzeń to 1 TB w chmurze OneDrive.

Realnie w komputerze znajduje się niewielki dysk SSD, a reszta “pojemności” jest dostępna wyłącznie przez internet. Co więcej, w wielu przypadkach ta przestrzeń w chmurze pochodzi z pakietu Microsoft 365, który jest dodawany tylko jako roczna promocja. W praktyce oznacza to, że po 12 miesiącach darmowy dostęp wygasa, a aby dalej korzystać z 1 TB w chmurze trzeba zapłacić 429 zł.

HP laptop

Oferty w sklepach mogą być mylące 

Branżowe media wspominają o takich ofertach w sklepie Amazon, ale podobne modele można znaleźć także w innych sklepach — natrafiłem na nie np. w amerykańskim Walmart. Warto jednak pamiętać, że często nie odpowiada za nie bezpośrednio sama platforma, lecz zewnętrzni sprzedawcy działający w systemie marketplace.

HP laptop

Czy to oszustwo? Formalnie niekoniecznie. Informacja o chmurze i subskrypcji zwykle jest zawarta w opisie produktu. Mniej doświadczeni klienci mogą jednak nie zorientować się w temacie i mylnie kupić laptopa, kierując się pojemnym dyskiem. 

Niestety, ale dysk w laptopie i chmura to nie to samo. Najprościej mówiąc dysk w laptopie działa bez internetu i nie wymaga abonamentu. Chmura wymaga połączenia z internetem, bo pliki są przechowywane na serwerach firmy (a do tego często jest częścią płatnej subskrypcji). 

Warto zatem dokładnie sprawdzać opisy produktu, który chcemy kupić.

Komentarze

2
avatar
  • avatar
    GejzerJara
    1
    @Paweł, jak widzisz takie "oferty", wrzucaj tu, zrób akcję społeczną, i będziemy to skarżyć do UOKiK .
    Takie coś jak cytuje cię "Dopiero w szczegółach okazuje się, że fizyczny dysk w laptopie ma tylko 128 GB, a pozostała przestrzeń to 1 TB w chmurze OneDrive."

    To jest praktyka tzw. abuzywna, wprowadzająca potencjalnego klienta w błąd, tak samo jak było już z rok po premierze FullHD, i była ściema na wielu monitorach że ma niby odświeżanie 600 czy nawet 800Hz , co też było marketingowym klamstwem.

    Kłamstwa w handlu trzeba piętnować. Trzeba to zgłaszać do UOKiK. Kiedyś np. Play jako sprzedawca ajfonów dostał karę, bo smartfon był prezentowany w bryzgach wody sugerując jego wodoodporność, gdy faktycznie w warunkach gwarancji było "z dala od wody, tego gwarancja nie obejmuje". ale IP68 był :) no i kare dostali, bo powielali kłamstwo które im apple podrzuciło.
    • avatar
      SilvS
      0
      "W ostatnim czasie coraz częściej można natknąć się na atrakcyjne oferty laptopów, w których nagłówek produktu informuje o ogromnej przestrzeni dyskowej – na przykład 1,1 TB pamięci. Dopiero w szczegółach okazuje się, że fizyczny dysk w laptopie ma tylko 128 GB, a pozostała przestrzeń to 1 TB w chmurze OneDrive."

      Wy sobie jaja robicie?
      Przecież jak byk na pierwszym screenie jest 1,1TB Storage (1TB OneDrive + 128GB SSD) i to jest w nagłówku.

      Dopiero na drugim screenie jest wprowadzenie w błąd bo w tytule 1,1TB Storage (1TB SSD and P-100 128GB External Drive)
      "Czy to oszustwo? Formalnie niekoniecznie." W drugim przypadku tak, bo mówią o 1TB SSD i dodatkowym dysku zewnętrznych 128GB

