Admin Days 2026 - Siła społeczności IT powraca online

8. edycja Admin Days – wydarzenia stworzonego z myślą o administratorach systemów i sieci, specjalistach IT oraz ekspertach ds. cyberbezpieczeństwa – powraca w sprawdzonej i wygodnej formule online.

Materiał sponsorowany przez Axence

W dniach 21–23 kwietnia 2026 roku uczestnicy z całej Polski ponownie spotkają się, aby wspólnie zdobywać wiedzę i rozmawiać o realnych wyzwaniach branży IT.

Konferencja Admin Days to wydarzenie, które od 2019 roku zbiera tysiące ludzi i dziesiątki ekspertów, a także najgłośniejsze tematy i nazwiska dając przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń. Kto pojawi się na wirtualnej scenie w kwietniu? Adam Lange, Agata Ślusarek, Marcel Guzenda, Paula Januszkiewicz, Artur Markiewicz i wielu, wielu innych!

Dlaczego warto wziąć udział w Admin Days 2026?

Powodów jest wiele, ale te najważniejsze:

Wiedza, którą wykorzystasz od razu w pracy

Program wydarzenia koncentruje się na aktualnych zagadnieniach z obszaru administracji systemami, sieci, infrastruktury IT oraz cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy otrzymują konkretne rozwiązania, sprawdzone scenariusze działań i praktyczne wskazówki, które można wdrożyć niemal natychmiast.

Dostęp do ekspertów i praktyków

Prelegenci AdminDays to specjaliści, którzy na co dzień pracują z technologią – wdrażają, konfigurują, zabezpieczają i optymalizują środowiska IT. Ich wystąpienia to nie ogólne prezentacje, lecz realne case studies i doświadczenia z pierwszej linii wsparcia oraz bezpieczeństwa.

Networking bez barier geograficznych

Formuła online umożliwia udział specjalistom z całego kraju – bez kosztów i czasu poświęconego na dojazdy. To szansa na nawiązanie wartościowych kontaktów, wymianę doświadczeń i budowanie relacji w społeczności administratorów.

Komfort i elastyczność uczestnictwa

Wydarzenie online to wygoda – możesz uczestniczyć z biura, z domu lub dowolnego miejsca. Brak konieczności podróży oznacza oszczędność czasu i budżetu, a jednocześnie pełny dostęp do merytorycznych treści. Wirtualna forma pozwala również łatwiej pogodzić udział w konferencji z codziennymi obowiązkami zawodowymi.

Skupienie na tym, co najważniejsze – technologii i rozwoju

Bez rozpraszaczy, bez logistycznych wyzwań – pełna koncentracja na wiedzy, trendach i rozwiązaniach, które kształtują przyszłość infrastruktury IT i cyberbezpieczeństwa.

Agenda Admin Days 2026

Tegoroczna agenda wydarzenia została podzielona na trzy dni pełne merytoryki:

21 kwietnia - transmisja na żywo ze studia nagraniowego: prelekcje keynote i rozmowy w formule Admin Talks.

22 i 23 kwietnia - warsztaty prowadzone na żywo w formule webinarowej, z większym naciskiem na technikę i praktykę.

Na wirtualnej scenie Admin Days 2026 pojawią się praktycy, którzy na co dzień pracują z infrastrukturą, incydentami i bezpieczeństwem:

Paula Januszkiewicz opowie o realnych scenariuszach ataków na Active Directory i najczęściej pomijanych elementach zabezpieczeń.

opowie o realnych scenariuszach ataków na Active Directory i najczęściej pomijanych elementach zabezpieczeń. Artur Markiewicz przeanalizuje model działania grup ransomware i to, jak wygląda ich operacyjna strona.

przeanalizuje model działania grup ransomware i to, jak wygląda ich operacyjna strona. Agata Ślusarek i Adam Lange zajrzą za kulisy cyberprzestępczości.

zajrzą za kulisy cyberprzestępczości. Sławomir Szmulik pokaże, jak podejść do logów w praktyce i nie utonąć w szumie danych.

pokaże, jak podejść do logów w praktyce i nie utonąć w szumie danych. Marcel Guzenda poruszy temat bezpieczeństwa sieci i realnych słabości infrastruktury.

poruszy temat bezpieczeństwa sieci i realnych słabości infrastruktury. Mirosław Gumularz odniesie się do kwestii bezpieczeństwa i odpowiedzialności organizacyjnej.

odniesie się do kwestii bezpieczeństwa i odpowiedzialności organizacyjnej. Alina Kobyłecka poprowadzi warsztatową część w formule Cyber RPG.

poprowadzi warsztatową część w formule Cyber RPG. Piotr Adamczyk i Marcin Matuszewski w rozmowie „U nas działa!” pokażą, jak wygląda IT bez ściemy.

w rozmowie „U nas działa!” pokażą, jak wygląda IT bez ściemy. Tomasz Domalewski przyjrzy się temu, co dzieje się między kliknięciem a incydentem.

przyjrzy się temu, co dzieje się między kliknięciem a incydentem. Przemysław Frąk i Leszek Skórniewicz poruszą temat gotowości audytowej i praktycznego podejścia do kontroli.

Agenda brzmi ciekawie? Organizatorzy zapraszają do zapisów dostępnych na stronie Admin Days - udział jest w pełni darmowy, ale zapisy obowiązkowe.

Robert Posłajko, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Marketingu w Axence, tak opisuje Admin Days:

„Admin Days to coś więcej niż konferencja. To przestrzeń, w której technologia spotyka się z praktyką, a teoria zderza się z codziennymi, bardzo konkretnymi wyzwaniami administratorów i specjalistów IT. To trzy dni intensywnych szkoleń, eksperckich prelekcji oraz merytorycznych dyskusji prowadzonych przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień mierzą się z realnymi problemami infrastruktury, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskiem IT.

W szybko zmieniającym się świecie cyberzagrożeń oraz rosnących wymagań rynku pracy kluczowe staje się nie tylko nadążanie za zmianami, ale wyprzedzanie ich. Dlatego Admin Days to okazja, by zdobyć wiedzę i kompetencje, które pozwalają być o krok przed zagrożeniami, technologicznymi wyzwaniami oraz konkurencją – i świadomie budować swoją pozycję w jednej z najbardziej wymagających i odpowiedzialnych dziedzin współczesnego rynku”.

