Samsung pokaże coś nowego. Premiera jeszcze w tym roku

Jeżeli ktoś miał wątpliwości czy Samsung dołączy do tego wyścigu, to nie musi już ich mieć. Firma rzuca rękawicę zarówno Mecie, XReal, jak i Apple i wszystkim, którzy chcą wygrać wyścig na najpopularniejsze okulary.

Samsung chce mieć coś do powiedzenia na rynku inteligentnych okularów. Pod koniec 2025 roku wypuścił swoje gogle Galaxy XR, które trafiły wyłącznie do klientów w Korei Południowej oraz Stanach Zjednoczonych.

Koreański producent nie chce na tym poprzestać, choć nie dawał wyraźnych sygnałów, by postrzegać ją jako potencjalnego konkurenta dla okularów Meta Rayban. Z kolei firma Marka Zuckerberga jest jednak mocno krytykowana za swoje działania, a Samsung nie ma takiego obciążenia.

Na uboczu targów Mobile World Congress padła deklaracja dotycząca przyszłości nowej kategorii sprzętów dla Samsunga. Samsung chce spróbować swoich sił na rynku, który w 82 proc. należy do Mety. Doświadczenia z produkcji gogli rozszerzonej rzeczywistości mogą okazać się przydatne przy okazji premiery inteligentnych okularów.

Samsung stworzy okulary z kamerą

W rozmowie z CNBC wceprezes dywizji mobilnej Samsunga, Jay Kim podzielił się przemyśleniami na temat wizji inteligentnych okularów. Kim przyznał, że te zaoferują wbudowaną kamerę, która znajdzie się “na poziomie oczu”. Podobnie jak inne okulary na rynku i najpewniej sprzęt od Apple, pierwsza generacja nie będzie autonomiczna i połączy się ze smartfonem, by przetworzyć nagrania.

Okulary Samsung Galaxy XR mogą być dobrą bazą nauki do rozwoju okularów

Jay Kim przyznał jednocześnie, że gogle XR nie powstały, by okazać się wielkim sukcesem. “Sądzę, że headsety z XR nadal będą na rynku. Ale nie jako biznes na masową skalę” - przyznał Kim. Zdaniem wiceprezesa przyszłość AI wiąże się właśnie z rozwojem okularów: “Każdy zastanawia się, jakie będzie następne urządzenie AI, i wiem, że spoglądałem na różne typy urządzeń. Okulary to oczywiście jedno z nich i każdy się im przygląda”.

Kluczem do udanego rozwoju okularów według Kima ma być zrozumienie przez AI, gdzie patrzymy, by te informacje dotarły do telefonu, a ten przetworzył i dostarczył odpowiednią odpowiedź. Sugeruje to obecność rozwiązań mierzących to, gdzie patrzymy. Jednocześnie wiceprezes zapewnia, że firma stroni od wdrożenia ekranów na okularach, bo producent oferuje różne urządzenia z ekranami.

Kiedy zobaczymy okulary Samsunga? Producent celuje w premierę jeszcze w tym roku, co potwierdza także prezes Qualcomm, które niedawno pokazało układ Snapdragon Wear Elite. Cristiano Amon oprócz tego przyznał, że rzeczy, które robimy na telefonach i laptopach przeniosą się do innych urządzeń, takich jak inteligentne okulary i że dzięki większej ilości agentów oraz aplikacji może czekać nas rozwój tych urządzeń na miarę smartfonów.

Źródło: CNBC