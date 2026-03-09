Nowe procesory Intela. Gracze mogą o nich tylko pomarzyć

Intel wprowadził procesory Core 200E. Choć ich nazwa przypomina układy znane z komputerów osobistych, nowe modele powstały z myślą o zupełnie innym świecie – systemach przemysłowych i komputerach brzegowych obsługujących krytyczne zadania.

Intel zaprezentował nową rodzinę procesorów Intel Core 200E (Bartlett Lake 12P). Na pierwszy rzut oka ich nazwa może kojarzyć się z konsumenckimi układami Core Ultra 200 (Arrow Lake) znanymi z komputerów osobistych. W rzeczywistości jednak są to konstrukcje stworzone z myślą o zupełnie innym świecie – systemach przemysłowych oraz rozwiązaniach edge computing, czyli komputerach pracujących blisko źródła danych.

To środowisko, w którym liczy się nie tylko surowa wydajność, ale przede wszystkim stabilność, przewidywalny czas reakcji oraz zdolność do jednoczesnej obsługi wielu krytycznych zadań. Właśnie z myślą o takich scenariuszach powstała nowa linia procesorów Intela.

Tylko mocne rdzenie

Choć nazewnictwo może sugerować podobieństwo do konsumenckich procesorów Core Ultra 200, konstrukcja nowych układów jest nieco inna. Intel postawił tutaj wyłącznie na wydajne rdzenie P-Core (z obsługą HT), rezygnując z mieszanej architektury z rdzeniami energooszczędnymi (E-Core). W topowych modelach znajdziemy do 12 rdzeni P-Core, co ma przekładać się na wysoką moc obliczeniową – szczególnie w zastosowaniach wielowątkowych typowych dla systemów przemysłowych.

Procesory Core 200E korzystają z podstawki LGA 1700 – przed premierą pojawiły się nadzieje, że układy będzie można zamontować na konsumenckich płytach głównych, co rozbudziło nadzieje wśród graczy. Niestety mam tutaj złe wieści. Jak udało mi się potwierdzić u producenta, układy te nie będą działać na standardowych płytach LGA 1700 obsługujących konsumenckie procesory Core 12., 13. i 14. generacji. Wymagają specjalnych platform przeznaczonych do zastosowań przemysłowych.



Nowe procesory Intel Core 200E są kompatybilne z podstawką LGA 1700, ale nie będą działać z konsumenckimi płytami głównymi (foto: Overclock Talon2016)

Model Rdzenie Taktowanie bazowe Boost (1 rdzeń) Boost (wszystkie rdzenie) Pamięć L3 Kontroler RAM Grafika TDP Intel Core 9 273PQE 12 3,4 GHz 5,9 GHz 5,3 GHz 36 MB DDR5-5600 32 EU 125 W Intel Core 7 253PQE 10 3,5 GHz 5,7 GHz 5,3 GHz 33 MB DDR5-5600 32 EU 125 W Intel Core 5 223PQE 8 4,0 GHz 5,5 GHz 5,3 GHz 24 MB DDR5-5600 32 EU 125 W Intel Core 9 273PE 12 2,3 GHz 5,7 GHz 5,2 GHz 36 MB DDR5-5600 32 EU 65 W Intel Core 7 253PE 10 2,5 GHz 5,5 GHz 5,1 GHz 33 MB DDR5-5600 32 EU 65 W Intel Core 5 223PE 8 2,9 GHz 5,4 GHz 4,8 GHz 24 MB DDR5-5600 32 EU 65 W Intel Core 5 213PE 8 2,7 GHz 5,2 GHz 4,6 GHz 24 MB DDR5-4800 24 EU 65 W Intel Core 9 273PTE 12 1,4 GHz 5,5 GHz 4,6 GHz 36 MB DDR5-5600 32 EU 45 W Intel Core 7 253PTE 10 1,8 GHz 5,4 GHz 4,6 GHz 33 MB DDR5-5600 32 EU 45 W Intel Core 5 223PTE 8 2,3 GHz 5,4 GHz 4,8 GHz 24 MB DDR5-5600 32 EU 45 W Intel Core 5 213PTE 8 2,1 GHz 5,2 GHz 4,6 GHz 24 MB DDR5-4800 24 EU 45 W

Lepszy od AMD Ryzen

Nowe procesory powstały z myślą o obsłudze kilku krytycznych obciążeń jednocześnie – od systemów sterowania wymagających precyzyjnego czasu reakcji, po analizę danych w czasie rzeczywistym.

Według danych Intela model Core 9 273PE (działający przy TDP 65W) oferuje m.in.:

do 4,4× niższe maksymalne opóźnienia PCIe,

do 2,5× bardziej deterministyczny czas reakcji,

do 3,8× lepszą deterministyczną wydajność,

do 1,5× wyższą wydajność wielowątkową,

w porównaniu z procesorem AMD Ryzen 7 9700X (też działającym przy TDP 65W).

Komputery na krawędzi sieci

Procesory Core 200E trafią przede wszystkim do tzw. systemów brzegowych, czyli komputerów pracujących blisko źródła danych – na przykład w fabrykach, centrach logistycznych czy infrastrukturze miejskiej. Zamiast przesyłać wszystkie informacje do chmury, takie systemy analizują dane lokalnie, często w czasie rzeczywistym.

Przykłady zastosowań obejmują m.in.:

sterowanie liniami produkcyjnymi w fabrykach,

systemy bezpieczeństwa i monitoringu, które analizują obraz z kamer,

automatyzację magazynów i robotykę przemysłową,

systemy transportowe czy inteligentną infrastrukturę miejską,

systemy medyczne lub urządzenia diagnostyczne działające w czasie rzeczywistym.

Pierwsze takie platformy już są dostępne na rynku.