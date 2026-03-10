Zamówił GeForce RTX 5090 ze złota. Teraz karta jest warta fortunę

Karta graficzna wykonana ze złota brzmi jak ekstrawagancja, ale dla jednego z kolekcjonerów okazała się świetną inwestycją. Unikatowa wersja GeForce RTX 5090 trafiła do prywatnych rąk w Chinach, a jej wartość od momentu premiery zdążyła wzrosnąć do 3 mln zł.

Karta graficzna GeForce RTX 5090 to najwydajniejsza, ale jednocześnie także najdroższa karta graficzna dla graczy – ceny kart w sklepach dochodzą do kilkunastu tysięcy złotych. Jakiś czas temu pisałem o specjalnej edycji karty wykonanej ze złota. Wyjątkowy egzemplarz firmy ASUS trafił do rąk chińskiego kolekcjonera.

GeForce RTX 5090 ze złota

Tony Yu z chińskiego oddziału firmy ASUS postanowił ponownie odwiedzić właściciela drogocennego sprzętu, aby sprawdzić, jak karta sprawuje się po kilku miesiącach od zakupu.

Okazuje się, że unikatowa karta trafiła do specjlnego komputera, który został zamknięty w specjalnie zaprojektowanej, złotej obudowie XIKII FF07. Cały zestaw, mimo niewielkich rozmiarów, jest nieprawdopodobnie ciężki – ze względu na ogromną ilość kruszcu całość waży aż 19,7 kg.

Karty GeForce RTX 5090 (a w zasadzie modelu RTX 5090D przeznaczonego na chiński rynek) chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To najwydajniejszy konsumencki model z generacji NVIDIA Blackwell, który został zaprojektowany z myślą o najwydajniejszych komputerach do grania i stacjach roboczych do tworzenia treści.

Na pokładzie znalazł się układ graficzny NVIDIA Blackwell GB102 z 21 760 jednostkami CUDA oraz 32 GB pamięci GDDR7 512-bit. Wersja z dopiskiem „D” została sztucznie ograniczona w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją.

Komputer jako inwestycja życia?

Najbardziej szokującym wątkiem tej historii jest aspekt finansowy. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach sprzęt komputerowy może być lepszą lokatą kapitału niż nieruchomości. Kiedy kolekcjoner zamawiał kartę, jej wartość (wliczając 5 kg złota) w przeliczeniu szacowano na ok. 1,5 mln zł. W międzyczasie wartość złota znacznie wzrosła - obecnie wartość samej karty to już ok. 3 mln zł.

Co ciekawe, zyskały nawet inne podzespoły – właściciel kupił moduły pamięci RAM (2x16GB) za równowartość ok. 500 zł, a dziś są one warte blisko 2000 zł. Tony Yu podsumowuje to z uśmiechem, pytając retorycznie, czy w obecnych czasach komputer nie stał się po prostu produktem inwestycyjnym, który pozwala zarobić fortunę w zaledwie kilka miesięcy. Oczywiście nie każdy kupuje podzespoły wykonane ze złota :)