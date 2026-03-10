Polskie sieci komórkowe łączą siły. Powstaje roaming kryzysowy

Czołowa czwórka polskich operatorów mobilnych – Orange, P4 (właściciel sieci Play), Polkomtel (sieć Plus) oraz T-Mobile – wypracowała bezprecedensowe porozumienie, którego celem jest uruchomienie mechanizmu współdzielenia infrastruktury w sytuacjach nadzwyczajnych.

Jak donosi serwis Telko.in, wspomniane sieci zawarły porozumienie w sprawie uruchomienia roamingu krajowego w sytuacjach kryzysowych. informacja ta miała zostać przekazana podczas warszawskiego Forum Gospodarczego TIME przez Przemysława Kunę, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Idea roamingu kryzysowego zakłada, że w sytuacji, gdy infrastruktura operatora "A" ulega zniszczeniu, jego abonenci automatycznie i bezszelestnie uzyskują dostęp do sygnału emitowanego przez przekaźniki operatorów "B", "C" czy "D".

Katalizatorem przyspieszonych prac nad tym rozwiązaniem miała być powódź, która nawiedziła południowo-zachodnią Polskę w 2024 roku. Żywioł nie tylko niszczył dobytek, ale również masowo pozbawiał zasilania stacje bazowe, co utrudniało Polakom wzywanie pomocy i nawiązywanie kontaktu z bliskimi oraz dezorganizowało koordynację działań ratunkowych.

Oczekuje się, że kryzysowy roaming krajowy zostanie uruchomiony w Polsce do połowy 2026 roku.