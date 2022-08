Trwa mega promocja na sprzęt marki Razer i co szczególnie chcielibyśmy tu podkreślić, przekreślone ceny nie pokazują bardziej lub mniej zmyślonej „ceny przed obniżką” tylko najtańszą ofertę w innych polskich sklepach.

Świetne myszki Razer w cenach niższych niż zazwyczaj

Bardzo dużo pieniędzy możesz zaoszczędzić kupując myszkę Razer Viper Ultimate ze stacją ładującą w zestawie. Gdzie indziej zapłaciłbyś za nią około pięciu stówek, a w Amazonie możesz mieć ją już za 318,80 zł. To świetna cena, biorąc pod uwagę fakt, że gryzoń oferuje wolną od opóźnień łączność bezprzewodową, optyczne przełączniki zapewniające błyskawiczną reakcję, superprecyzyjny sensor i prawdziwie oburęczną konstrukcję.



Razer Viper Ultimate

Wśród przecenionych myszek – 296,65 zł zamiast 399 zł – znajduje się również Razer Deathadder V2 Pro, mająca wiele cech wspólnych ze wspomnianym wcześniej Viperem, ale kierowana do zwolenników bardziej klasycznych i stonowanych konstrukcji.

Trwa też promocja na gamingowe słuchawki Razer

Promocja w polskim Amazonie to też wyśmienita okazja, by sprawić sobie (lub komuś) nowe słuchawki gamingowe.



Razer Barracuda X

Znaleźliśmy aż trzy modele w bardzo dobrych cenach – od najtańszego są to:

Przecenione Krakeny to słuchawki z kabelkiem, oferujące bardzo dobrą jakość dźwięku i wygodną konstrukcję. Pozostałe dwa modele to słuchawki bezprzewodowe – Barracuda X to propozycja uniwersalna, świetnie wypośrodkowująca ergonomię, jakość dźwięku i cenę, a Blackshark V2 Pro to konkretny sprzęt dla bardziej wymagających graczy.

A może interesuje cię sprzęt dla streamera z logo Razera?

Jeśli jesteś streamerem, to szczególnie mocno zainteresować mogą cię trzy kolejne urządzenia, o których chcielibyśmy wspomnieć. Pierwsze z nich to mikrofon Razer Seiren Mini, który pomimo niepozornej konstrukcji bardzo dobrze radzi sobie z przechwytywaniem wokalu z jednego kierunku, a do tego skutecznie eliminuje wibracje. Zamiast 217 zł możesz teraz zapłacić za niego 156,56 zł.



Razer Seiren Mini

Przecenione zostały również kamerki internetowe. Zarówno podstawowy model Kiyo, jak i bardziej wypasiony wariant z dopiskiem „Pro”. Oba te urządzenia są zdecydowanie godne polecenia, a w tych cenach to nie ma się nawet nad czym zastanawiać – sprawdź:

Razer Kiyo za 254,15 zł (zamiast 299 zł )

(zamiast ) Razer Kiyo Pro za 425 zł (zamiast 599 zł )

W formie bonusu wspomnijmy jeszcze o kontrolerze Razer Wolverine V2 za 458,15 zł (zamiast 512 zł ). To oręż godny hardkorowego gracza, oferujący mu nie tylko najwyższej jakości elementy, ale też dodatkowe przyciski i nienaganną ergonomię.



Razer Wolverine V2

Nie tylko Razer

Sprawdź też trwające w sklepie Amazon promocje na sprzęt gamingowy innych marek. Wśród ciekawszych oferty znajdują się:

benchmark.pl współpracuje z Amazon.pl w ramach afiliacji.