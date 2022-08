Oto Razer Basilisk V3 Pro. Sam producent nazywa ją najbardziej wypasioną myszką gamingową w swojej ofercie i trudno mieć o to do niego pretensje.

Razer Basilisk V3 Pro – gamingowa myszka na bogato

Razer Basilisk V3 Pro to gamingowa myszka bezprzewodowa, a zatem ogonka u niej nie uświadczysz. I to na dobrą sprawę jedyne, czego nie ma. Co więc ma? Oj, długo można by wymieniać. Przede wszystkim ma topowy sensor optyczny Focus Pro 30K o rozdzielczości dochodzącej do 30 000 DPI oraz precyzji na poziomie 99,8%. Oferuje funkcje, takie jak synchronizacja ruchu, asymetryczne odcięcie i inteligentne śledzenie, dzięki któremu podłoże właściwie nie ma znaczenia. Cechuje się też szybkością do 750 IPS i przyspieszeniem sięgającym 70 G.

Nowy „Bazyliszek” ma też 11 przycisków, które można sobie zaprogramować zgodnie ze swoimi preferencjami i potrzebami. A skoro już przy przyciskach jesteśmy, to nie można nie wspomnieć także o nowych przełącznikach optycznych (to już 3. generacja switchów Razera), które nie tylko zapewniają błyskawiczną reakcję, ale jeszcze cechują się żywotnością na poziomie 90 milionów kliknięć. Przysłowiową wisienką na torcie jest natomiast czterokierunkowa rolka HyperScroll Tilt, która może działać w trybie szybkim lub precyzyjnym.

Myszka ma również podświetlenie RGB Chroma z 13 strefami świecenia i wieloma trybami działania. Może dynamicznie reagować na działania w przeszło 200 kompatybilnych grach. Ma też wreszcie moduł technologii HyperSpeed 2,4 GHz (redukujące wszelkie opóźnienia), a oprócz tego pozwala łączyć się z komputerem przez Bluetooth lub klasycznie, z wykorzystaniem przewodu USB typu C. Za dopełnienie całości uznać można natomiast wbudowaną pamięć na 4 profile użytkowników.

Ile kosztuje myszka Razer Basilisk V3 Pro?

Tak wypasiona myszka gamingowa musi też niestety mieć niemałą cenę. Konkretnie Razer Basilisk V3 Pro kosztuje 179,99 euro.

Źródło: Razer