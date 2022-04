Razer HyperSense Suit to najnowszy pomysł amerykańskiego producenta na to, by zwiększyć immersję. Dzięki temu gadżetowi na własnym ciele poczujesz każde zdarzenie ze świata gry.

Razer HyperSense Suit – zbroja godna gracza

Są sprawdzone sposoby na to, by gracz jeszcze bardziej wczuwał się w grę, a większość z nich związana jest z wibracjami. Odpowiedzialne za to systemy znajdziemy w wielu kontrolerach, a od niedawna Razer wyposaża w nie także swoje słuchawki – modele te poznasz po dopisku HyperSense w nazwie. Teraz jednak amerykański producent postanowił pójść o krok dalej – tak zrodził się pomysł na innowacyjny kombinezon Razer HyperSense Suit.

Razer HyperSense Suit to wieloelementowy zestaw ubieralnych akcesoriów, tworzących razem gamingową, pokrywającą całe ciało „zbroję”. Wykorzystują one haptyczną technologię amerykańskiego producenta, realistycznie przenoszącą zdarzenia ze świata gier do rzeczywistego świata. Dzięki temu można poczuć przeciążenia podczas grania w wyścigi, swobodnie oddawać się rozgrywkom sportowym czy tanecznym, a nawet… czuć ciosy zadawane naszemu bohaterowi przez wirtualnych oponentów.

HyperSense Suit zawiera 1 333 337 sensorów haptycznych, co sprawiać ma, że odczucia będą naprawdę realistyczne. Razer pomyślał też naturalnie o możliwości regulacji intensywności wibracji – można tego dokonać albo za pomocą zintegrowanego przycisku, albo też w aplikacji Synapse. Warto też wspomnieć o lekkiej, a zarazem wytrzymałej konstrukcji, odpornej na pot tkaninie i efektownym podświetleniu Chroma RGB.

Zobacz (i wypróbuj) Razer HyperSense Suit w akcji

Aktualnie trwają testy kombinezonu Razer HyperSense Suit – zobacz poniższy materiał wideo i zdecyduj, czy chcesz zostać jednym z testerów. Jeśli tak, to formularz zgłoszeniowy znajdziesz na oficjalnej stronie producenta.

Źródło: Razer