Razer, znana firma produkująca akcesoria dla graczy, wprowadza na rynek nową linię swoich flagowych produktów w białej edycji.

Nowe produkty Razer zostały zaprojektowane z myślą o idealnym dopasowaniu do estetyki białych setupów gamingowych. Wśród nich znajdują się Razer Cobra Pro White Edition czy Razer BlackWidow V4 Pro White Edition. Te produkty nie tylko mają wyjątkowy design, ale również oferują najnowsze funkcje.

Nowe produkty w białej odsłonie

Wśród nowych produktów, które Razer wprowadza na rynek w białej edycji, znajdują się:

Razer Cobra Pro White Edition

To symetryczna, bezprzewodowa mysz do gier, która posiada 10 programowalnych przycisków oraz 11 stref podświetlenia Razer Chroma RGB. Mysz oferuje nawet do 100 godzin immersyjnej rozgrywki, co z pewnością przypadnie do gustu każdemu graczowi.

Razer Basilisk V3 White Edition

Ergonomiczna mysz do gier, która posiada 13 programowalnych przycisków, w tym scroll Razer HyperScroll Tilt. Mysz jest również wyposażona w 11 stref podświetlenia Razer Chroma RGB. Produkt dostępny jest wyłącznie w sklepach Best Buy w USA.

Razer BlackWidow V4 Pro White Edition

To funkcjonalna klawiatura do gier, która posiada pokrętło Razer Command, 8 dedykowanych klawiszy makro oraz mechaniczne przełączniki Razer Green Gen-3, które zapewniają optymalną wydajność w grach. Klawiatura posiada również trójstronne podświetlenie Chroma RGB, które zapewnia wizualnie oszałamiające wrażenia. Produkt dostępny jest wyłącznie w sklepach Best Buy w USA oraz na stronie Razer.com na całym świecie.

Razer Huntsman V3 Pro TKL White Edition

Kompaktowa klawiatura do gier, która została stworzona we współpracy z profesjonalnymi graczami esportowymi. Klawiatura jest wyposażona w zaawansowane przełączniki optyczne Razer Analog Optical Switch Gen-2, które pozwalają na precyzyjną regulację aktywacji klawiszy od 0,1 do 4,0 mm z dodatkowym trybem Rapid Trigger Mode. Produkt dostępny jest wyłącznie w sklepach Best Buy i na stronie Razer.com w USA oraz w wybranych sklepach detalicznych, na stronie Razer.com i w sklepach RazerStores na całym świecie.

Razer Seiren V3 Chroma White Edition

To mikrofon USB o charakterystyce Superkardioidalej, który doskonale przechwytuje głos. Mikrofon posiada Chroma RGB, który oferuje oświetlenie reaktywne na strumieniowanie i grę oraz synchronizację z całym ekosystemem Razer Chroma RGB.

Ceny nowych produktów Razer

Białe akcesoria Razer są już dostępne do kupienia na stronie Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u dedykowanych sprzedawców. Cena i dostępność produktów zależą od regionu.

Cena Razer Cobra Pro White Edition wynosi 149.99 EUR (~ 646 PLN),

Razer Basilisk V3 White Edition kosztuje 69.99 USD (~ 249 PLN),

Razer BlackWidow V4 Pro White Edition jest dostępna za 269.99 EUR (~ 1164 PLN),

Razer Huntsman V3 Pro TKL White Edition kosztuje 249.99 EUR (~ 1099 PLN),

Razer Seiren V3 Chroma White Edition jest dostępna za 159.99 EUR (~ 649 PLN).

źródło: Razer