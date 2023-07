Firma Razer, wiodąca globalna marka lifestylowa dla graczy, zaprezentowała nową kolekcję Razer Xanthus. Obejmuje ona (duże) koszulki, szorty, czapeczki – a nawet torby.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Razer ma do czynienia z odzieżą – wcześniej firma wypuściła chociażby gamingową serię Genesis. Kolekcja Xanthus wyróżnia się na tle "normalnych" ubrań charakterystyczną dla marki intensywną zielenią i wytłoczonymi grafikami Razera. Poszczególne produkty mają liczne opcje stylizacji i personalizacji, takie jak odpinane paski z mottem marki For Gamers. By Gamers oraz naszywki z logo Razer.

– Gaming to styl życia. Dlatego jesteśmy przekonani, że dotyczy to również sposobu, w jaki gracze wyrażają siebie – powiedziała Addie Tan, Associate Director of Business Development w Razerze. – Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy zapewnić naszym największym fanom najlepszą odzież, która odblokowuje zupełnie nowy świat personalizacji i daje graczom szansę na pokazanie swojej pasji... w świetnym stylu.

Kolekcja Xanthus – odzież

Razer Xanthus – Oversized Tank: duża koszulka wykonana z lekko rozciągliwej, bawełnianej dzianiny

Razer Xanthus – Tee: t-shirt (również z bawełnianej dzianiny). Ma wycięcie pod szyją ze ściągaczem i wytłoczoną grafikę Razera

Razer Xanthus – Double Pocket Oversized Tee: bardzo duża koszulka wyposażona w dwie przednie kieszenie z klapkami, odpinany pasek For Gamers. By Gamers i wygrawerowaną metalową etykietkę z motywami Razera. Producent określa koszulkę jako "ponadstandardowo dużą"

Razer Xanthus – Short Sleeve Shirt: koszula z krótkim rękawem, kieszenią piersiową typu cargo oraz z szerokim, otwartym kołnierzykiem

Razer Xanthus – Cargo Shorts: szorty z kieszeniami typu cargo. Aż sześć przestronnych kieszeni, elastyczny pasek i suwak z napisem For Gamers. By Gamers

Razer Xanthus – 6-Panel Cap: czapka. Ma zakrzywiony daszek z hasłem Razera, kieszeń typu cargo na niezbędne drobiazgi i pasek z tyłu

Razer Xanthus – Bucket Hat: czapka rybaczka. Jest wyposażona w kieszeń typu cargo i odpinany pasek z hasłem producenta

To nie wszystko – jeszcze torby

Kolekcja Xanthus to również nowe torby typu crossbody (noszone „na krzyż”) i Tote (duża, prostokąta torba na ramię). Torby te cechują się wodoodpornością i lekkością. Wodoodporność ma pozwolić graczom m.in. bezpiecznie przenosić urządzenia peryferyjne.

Razer Xanthus – Crossbody Bag: torba na ramię (crossbody). Ma wodoodporne wykończenie i odłączane mini etui na słuchawki, trzy wewnętrzne kieszenie i odpinany pasek For Gamers. By Gamers

Razer Xanthus – Tote Bag: torba na ramię z wyściełaną przegrodą na laptopy o przekątnej ekranu do 16 cali, licznymi kieszeniami, odpinanym paskiem oraz wodoodpornym wykończeniem

Dostępność

Zarówno ubrania, jak i torby, są dostępne na Razer.com, w sklepach stacjonarnych RazerStores oraz u wybranych autoryzowanych sprzedawców od 11 lipca 2023 roku.

źródło: materiały prasowe