Advanced Micro Devices znany jest głównie ze swoich procesorów i kart graficznych. Jednak po premierze Ryzenów i bardziej konkurencyjnych GPU, „czerwoni” zaczęli poszerzać swoje portfolio. Z tej okazji producent wprowadził do sprzedaży swoje nowe… fotele gamingowe.

Gigant z Santa Clara rosnąc na fali popularności stworzył jakiś czas temu sklep dla fanów marki – AMD Fan Store. Można tam dostać naprawdę wiele rzeczy, od spinek do mankietów, przez nieśmiertelniki czy kubki, aż po odzież wierzchnią. Do tej oferty dołączyły właśnie fotele dla graczy, bazujące na modelach marki Vertagear – modelu PL4500.

PL4500 AMD Edition tak samo jak jego pierwowzór, został zbudowany na stalowej ramie, z wkładem siedziska i oparcia w autorskiej technologii „Ultra Premium High Resilience Foam”, którą możemy po prostu nazwać pianką poliuretanową o wysokiej sprężystości. Obszycie natomiast to ulepszona forma skóry Bycast/Bicast (PUC Leather), która oznacza nic innego jak dwoinę pokrytą poliuretanem, a dodatkowe metalowe elementy fotela zostały wykonane z aluminium.

Reszta parametrów już jest zdecydowanie bardziej przyziemnych i przedstawia je poniższa tabela:

Parametry techniczne Dodatkowe informacje Maksymalne obciążenie: 180 kg Sygnowanie AMD Maksymalny wzrost użytkownika: do 200 cm Ultra premium pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości Zalecana waga: do 120kg Kółka Penta RS1 Wymiary siedziska: 86 × 73 x 36 cm 5-gwiazdkowa podstawa ze stopu aluminium Całkowita wysokość: 1310 – 1375 mm Stalowa rama Szerokość oparcia (ramiona): 530 mm Podnośnik gazowy Szerokość oparcia (odcinek lędźwiowy): 545 mm Regulowana wysokość siedziska i oparcia Szerokość siedziska: 535 mm Regulowane pochylenie z blokadą Głębokość siedziska: 445 mm Regulowany podłokietnik 3D Waga netto: 25,5 kg Waga brutto: 30 kg

Fotel od AMD jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarno-czerwonej i biało-czarno-czerwonej. Zostały one wyprodukowane przez partnera firmy w ograniczonej ilości i wycenione na 579$ (ok. 2700zł). Co istotne, „branding” został tak naprawdę wyceniony na 29 dolarów, gdyż Vertagear PL4500 jest sprzedawany w regularnej cenie 449,99$ (ok. 2560zł). Sam produkt powinien być również kompatybilny ze wszystkimi modyfikacjami LED, które można wykorzystać w pierwowzorze.

Pomimo iż osobiście bardzo polubiłem produkty AMD, to tego typu produkt nie przekonuje mnie szczególnie do siebie – jego cena jest dość wysoka (zwłaszcza, że teraz „pierwotny” fotel jest w promocji za 389,90€, czyli jakieś 1850zł), nie posiada żadnej wyjątkowej funkcji i wydaje się być tylko ładnie wykonanym siedziskiem dla graczy. Z drugiej jednak strony sam styl wizualny jest (moim zdaniem) całkiem przyjemny dla oka no i producent zachwala jego wygodę i komfort siedzenia (co potwierdzają zagraniczne opinie kupujących). A jaka jest Wasza opinia? Napiszcie proszę w komentarzach, jakie Wy preferujecie fotele do komputera.

Żródło: tom's HARDWARE, AMD