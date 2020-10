Ciekawe smartfony oferowane w dobrych cenach. Tak na pierwszy rzut oka prezentują się modele realme 7 i realme 7 Pro.

Poznaliśmy polskie ceny realme 7 i realme 7 Pro

Właśnie dziś odbyła się europejska premiera realme 7 i realme 7 Pro, jednocześnie producent przedstawił szczegóły związane z ich dostępnością na najbardziej interesującym nas polskim rynku. Nie ukrywa, iż puszcza tutaj oczko do młodszych użytkowników, ale też wszystkich, którzy szukają propozycji o dobrej relacji ceny do możliwości.

realme 7 trafi do nas w aż trzech wariantach - 4GB + 64GB za 799 złotych, 6GB + 64GB za 899 złotych oraz 8GB + 128GB za 1099 złotych. Start sprzedaży został przewidziany na 21 października.

Już rozpoczęła się za to przedsprzedaż realme 7 Pro w wariancie 8GB + 128GB i cenie 1299 złotych. Potrwa do 12 października, a osoby decydujące się z niej skorzystać mogą liczyć na prezent w postaci opaski realme Band.



realme 7 (z lewej) i realme 7 Pro

Specyfikacja realme 7 realme 7 Pro w szczegółach

realme 7 realme 7 Pro system operacyjny Android 10 z Realme UI ekran 6,5-calowy ekran IPS, Full HD+ (1080 x 2400 pikseli), 90 Hz 6,4-calowy ekran Super AMOLED, Full HD+ (1080 x 2400 pikseli), 60 Hz procesor Mediatek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 720G RAM 4 GB / 6 GB / 8 GB 8 GB pamięć wewnętrzna 64 GB / 128 GB + czytnik kart microSD 128 GB + czytnik kart microSD ekran 48 Mpix f/1.8 + 8 Mpix f/2.3, 119° + 2 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4 64 Mpix f/1.8 + 8 Mpix f/2.3, 119° + 2 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4 aparat selfie 16 Mpix f/2.1 32 Mpix f/2.5 łączność Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac (2,4/5 GHz), NFC akumulator 5000 mAh, ładowanie 30W 4500 mAh, ładowanie 65W dodatkowe cechy czytnik linii papilarnych, dual SIM wymiary 162.3 x 75.4 x 9.4 mm 160.9 x 74.3 x 8.7 mm

Pod względem stylistyki obydwa modele są do siebie bardzo podobne. Specyfikacje różnią się już znacznie. Co ciekawe, tańszy realme 7 wcale nie musi być dla wszystkich mniej interesujący. Dlaczego? Dość niespodziewanie to właśnie w nim producent zdecydował się postawić na odświeżanie 90 Hz, a także na pojemniejszą baterię.

Wyższa cena realme 7 Pro nie jest jednak przypadkowa. Tu z kolei może podobać się wykorzystanie technologii Super AMOLED zamiast IPS, a także superszybkie ładowanie 65W. Producent deklaruje, że bateria napełni się do 13% w zaledwie 3 minuty, a do 100% w 34 minuty. W tej półce cenowej to imponujące rezultaty.

Przedłużona gwarancja na realme 7 i realme 7 Pro

W teorii, biorąc pod uwagę ceny, obydwa modele zapowiadają się naprawdę interesująco. Jak będzie w praktyce? Cóż, wkrótce będziemy mogli na to pytanie odpowiedzieć, bo zamierzamy bliżej przyjrzeć się przynajmniej jednej z tych nowości.

Warto też podkreślić, że producent zapowiada tu przedłużoną gwarancję, w przypadku realme 7 i realme 7 pro ma ona wynosić nie 2, ale 3 lata. Dodatkowo wydłużony został też okres darmowej wymiany w przypadku wad fabrycznych - z miesiąca na 2 miesiące.

Który z tych smartfonów wydaje się Wam ciekawszy?



realme 7 (z lewej) i realme 7 Pro

Źródło: Realme

