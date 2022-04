realme 9 i realme 9 5G to kolejne nowości chińskiego producenta coraz mocniej stawiającego na nasz rynek. Sprawdziliśmy, czego można się po tych modelach spodziewać.

realme 9 i realme 9 5G w Polsce. Za ile?

Na początku uporządkujmy fakty. W połowie lutego premierę zaliczyły modele realme 9 Pro+, realme 9 Pro oraz realme 9i. Cała linia będzie jednak bardziej rozbudowana, właśnie za sprawą debiutujących dziś realme 9 i realme 9 5G. Jak je pozycjonować? Na pierwszy rzut oka pomiędzy modelami z dopiskiem Pro a realme 9i.

Cenowo też się tam mieszczą. Sprzedaż realme 9 rozpocznie się już jutro, 28 kwietnia. Chętni na realme 9 5G poczekają tylko dzień dłużej, do 29 kwietnia. Poniżej zestawienie przygotowanych wariantów i ich ceny.

realme 9 5G (4 GB + 64 GB) za 1199 złotych

realme 9 5G (4 GB + 128 GB) za 1299 złotych

realme 9 4G (6 GB + 128 GB) za 1299 złotych

realme 9 4G (8 GB + 128 GB) za 1399 złotych

Co ma realme 9 czego nie ma realme 9 5G?

Nazewnictwo może sugerować, że realme 9 jest mniej zaawansowany, ale to błędna dedukcja. W tym przypadku bardziej wymowne są ceny. Wyższe, bo to właśnie ten model ma do zaoferowania więcej.

Został wyposażony w 6,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz, co dla wielu osób będzie sporym atutem. Jeśli chodzi o wydajność to czuwa tutaj nad tym procesor Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm) współpracujący z wyżej wymienionymi zasobami pamięci RAM i pamięcią wewnętrzną UFS 2.1. Aparat składa się z obiektywów głównego 108 Mpix, szerokokątnego (120°) 8 Mpix oraz makro 2 Mpix, na froncie zmieszczono natomiast oczko 16 Mpix do selfie. Bateria o 5000 mAh wspiera szybkie ładowanie 33W, które pozwoli naładować urządzenie od 0% do 50% w około 31 minut. Producent podkreśla też, że smartfon posiada wejście słuchawkowe 3,5 mm.

Dość mocno akcentowany jest tutaj także design. Wedle przedstawicieli realme, w realme 9 zastosowano pierwszy na świecie falowany holograficzny wzór tworzący swoistą grę światła. Podobno nawiązującą do wyglądu wydm piaskowych. Wykorzystano tu proces nadruku UV-nano. Ogólnie smartfon będzie dostępny w trzech kolorach - żółtym, białym i czarnym.

Bo co ma realme 9 5G czego nie ma realme 9 to już pewnie wiecie

Dla kogo realme 9 5G? Głównie dla tych, którzy czują już potrzebę posiadania smartfona z obsługą sieci 5G, bo na to można tutaj liczyć. Nie jest to jednak jedyna różnica względem realme 9. Ba, jest ich na tyle dużo, że dla niektórych podobieństwa skończą się na nazwach i stylistyce.

W tym przypadku ekran jest nieco większy, 6,6-calowy. Wprawdzie oferuje wyższą częstotliwość odświeżania 120 Hz, ale nie jest to panel Super AMOLED tylko LCD. W obudowie producent zamknął też procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), mniej bo tylko 4 GB RAM, znacznie skromniejszy aparat fotograficzny 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix i baterię o tej samej pojemności 5000 mAh, ale z ładowaniem 18W.

Zainteresowani realme 9 5G otrzymają do wyboru dwa kolory - czarny i biały.

Źródło: realme, foto: Karol Żebruń