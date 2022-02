Producent coraz śmielej poczynający sobie na naszym rynku nie zwalnia tempa. Co mają do zaoferowania jego trzy nowe propozycje, czyli realme 9 Pro+, realme 9 Pro oraz realme 9i?

Polska premiera i ceny smartfonów realme 9

Realme jest jednym z tych producentów, który najszybciej zwiększa swoje udziały w naszej części świata. I nie pominięto tej informacji również na spotkaniu prasowym. Spora w tym zasługa między innymi zeszłorocznej linii realme 8, która kusiła modelami o naprawdę dobrej relacji ceny do możliwości. Już tylko z tego powodu można było ze sporymi nadziejami wyczekiwać następców. Czy i one spotkają się z ciepłym przyjęciem?

Zacznijmy może od cen, bo to w końcu niezwykle istotna kwestia. Najbardziej zaawansowany realme 9 Pro+ będzie dostępny w wariantach 8 GB + 256 GB za 1999 złotych oraz 6 GB + 128 GB za 1799 złotych.

W przypadku realme 9 Pro można nastawiać się na warianty 8 GB + 128 GB za 1499 złotych oraz 6 GB + 128 GB za 1399 złotych.

Przy realme 9i mowa o zdecydowanie przystępniejszych kwotach. Ten model można będzie nabyć za 1099 złotych (4 GB + 128 GB) lub za 999 złotych (4 GB + 64 GB).

Flash sale i niższe ceny

Drogo? Dla zainteresowanych nowymi smartfonami, ale nieco zniechęconych taką wyceną przygotowano ofertę specjalną. W ramach tzw. flash sale modele realme 9 Pro+ i realme 9 Pro oferowane będą o 200 złotych taniej, sięgający po realme 9i mogą z kolei liczyć na rabat w wysokości 100 złotych.

Zaznaczamy jednak, że jest to oferta, która będzie obowiązywała jedynie w dniach 23-24 lutego. Właśnie od 23 lutego całe trio ma być dostępne w polskich sklepach oraz u wybranych operatorów.

realme 9 Pro+ oferuje naprawdę sporo

Nie jest tajemnicą, że w gronie smartfonów do 2000 złotych da się znaleźć już bardzo kuszące konstrukcje. Na pierwszy rzut oka realme 9 Pro+ również takową jest. Producent zastosował tu 6,43-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz, do tego z obsługą HDR10+. Postawił przy tym na procesor MediaTek Dimensity 920 5G i wspomniane wyżej dość spore zasoby pamięci, w związku z czym o wydajność chyba można być spokojnym.

Nie ma rozczarowania w kwestii baterii. Może nie imponuje sama pojemność 4500 mAh, ale już ładowania o mocy 60W nie znajdziemy u wielu podobnie wycenionych konkurentów. Na pokładzie tego smartfona znalazło się też kompletne zaplecze komunikacyjne w postaci Bluetooth 5.2 LE, Wi-Fi 6, NFC i 5G. Jest też dual SIM.

Producent sporo uwagi poświęca jednak możliwościom fotograficznym. Głowny obiektyw to sensor 50 Mpix Sony IMX766 wspierany OIS i EIS, który dostał do towarzystwa obiektywy ultraszerokokątny 8 Mpix Sony IMX355 oraz zdecydowanie najskromniej wyglądający makro 2 Mpix. Akcentowany jest nie tylko sam sprzęt, ale też rozbudowane oprogramowanie z między innymi autorskim trybem Street Mode 2.0.

Z racji tego, iż realme 9 Pro+ trafił już w nasze ręce i mieliśmy okazję przeprowadzić jego testy, wkrótce na naszych łamach pojawi się recenzja. Z niej dowiecie się zdecydowanie więcej o aparacie i jego możliwościach.

Nieco większy, ale i nieco słabszy realme 9 Pro

W przypadku realme 9 Pro postawiono na ekran o przekątnej 6,6 cala. Rozdzielczość i tutaj wynosi 1080 x 2400 pikseli, a częstotliwości odświeżania jest jeszcze wyższa bo sięga 120 Hz. Tyle tylko, że jednocześnie mówimy już o panelu IPS.

Poza tym realme 9 Pro ma inny procesor - Qualcomm Snapdragon 695 5G, mniej zaawansowany aparat fotograficzny bez OIS (64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix) i baterię, którą można będzie ładować z mocą maksymalnie 33W. Z drugiej strony, cechuje się ona większą pojemnością 5000 mAh.

realme 9 Pro+ i realme 9 Pro to smartfonowe kameleony

Jak poinformowano, realme 9 Pro+ i realme 9 Pro zostały zaprojektowane przez realme Design Studio i będą dostępne w trzech wersjach kolorystycznych. Na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się Sunrise Blue z efektem Light Shift Design. Jak chwali się producent, to unikatowy w branży smartfonów design, obudowa będzie zmieniała kolor pod wpływem światła słonecznego. Dla wolących mniej krzykliwe rozwiązania przygotowano wersje Aurora Green i Midnight Black.

Co z najtańszym realme 9i?

realme 9i, jak na propozycję za około 1000 złotych, też zdaje się mieć kilka atutów. Producent chwali się procesorem Qualcomm Snapdragon 680 akcentując, iż jest on wykonany w 6nm procesie technologicznym, co w tej cenie mocno ten model wyróżnia. Na plus także wyświetlacz IPS Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz i bateria 5000 mAh obsługująca ładowanie 33W, a więc taka sama jak w Realme 9 Pro. Aparat fotograficzny już zauważalnie skromniejszy, bo poza obiektywem głównym 50 Mpix zdecydowano się tylko na makro i czujnik głębi po 2 Mpix.

Źródło: realme, foto: Karol Żebruń