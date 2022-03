Porównujemy dwa telefony marki realme z serii GT2, które na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie. Jednak jeden ma dopisek Pro, a drugi nie. Jeden kosztuje ponad 1000 złotych więcej od drugiego. Odpowiadamy na pytanie kiedy warto zapłacić więcej

realme GT2 Pro i realme GT2 zadebiutowały jednocześnie na europejskim rynku podczas targów MWC 2022 w Barcelonie. Ten pierwszy został już dokładnie zrecenzowany. Pora na zapoznanie się z drugim, niżej pozycjonowanym modelem. Jednak nie w formie recenzji a porównania.

Oba telefony są bowiem świetnie wyposażonymi produktami, z każdego bylibyście zadowoleni, ale w końcu różnice, czasem drobne (jak przekątna ekranu), czasem solidne (jak rozdzielczość i kąt widzenia aparatu ultraszerokokątnego), dają o sobie znać. A wy, czyli potencjalny nabywca jednego z tych telefonów zaczynacie się zastanawiać, za co tak naprawdę płacicie więcej.



realme GT2 Pro w wersji zielonej i biały realme GT2

W przypadku realme GT2 Pro, więcej z perspektywy kosztowej oznacza o 1100 złotych więcej, a to sporo. Za tyle można kupić jeszcze jeden telefon. Z dużo niższej półki cenowej, ale wcale nie najgorszy. Spójrzcie się choćby na naszą recenzję Redmi Note 11.

Tak więc większy wydatek musi być albo uzasadniony realnymi możliwościami sprzętu, albo naszym subiektywnym odczuciem. By ułatwić wam tę ocenę i wyjść poza ramy zwykłej analizy tabelki ze specyfikacją zapraszam do porównania realme GT2 Pro i realme GT2 oczami użytkownika, który miał już okazję poznać oba te telefony.

Dla niecierpliwych podsumowanie tutaj.

Pod jakim względem realme GT2 Pro i realme GT2 są identyczne

Patrząc się na metryczki w naszej recenzji od razu rzucają się w oczy identyczne warianty pamięciowe. Czyli 8/128 GB i 12/256 GB (realme GT2 Pro ma co prawda też wariant 12/512 GB, ale niedostępny w Polsce). Pozwala to wybrać pomiędzy tańszą, a droższa wersją tego samego telefonu. W obu przypadkach brakuje slotu na karty pamięci (jest za to podwójny slot na karty nanoSIM), nie ma też złącza minijack 3,5 cala, a w zestawie przejściówki minijack na USB typu C.

Co więcej? Oba telefony są w praktyce zabezpieczone przed wpływem wilgoci, choć bezpośrednio realme tego nie komunikuje poprzez podanie odpowiednich certyfikatów IP. Więc oficjalnie nie są odporne.



Od razu tego nie zauważymy, ale realme GT2 Pro jest trochę węższy niż realme GT2

Identyczna jest także pojemność akumulatorów 5000 mAh, szybkość ładowania (możemy tu tylko przewodowo) za pomocą 65 W ładowarki, którą dostaniemy w komplecie (około 33 minut). Dostajemy w nim także tę samą, choć dostosowaną oczywiście do innych rozmiarów obudowy, ciemnoszarą osłonkę.



Ładowanie realme GT2 Pro (po prawej) i realme GT2

Użytkując telefon w terenie nie dostrzeżemy różnic w obsłudze standardów komunikacji bezprzewodowej (5G, Wi-Fi 6, BT 5.2, GPS), a podczas odsłuchu muzyki zarówno realme GT2 Pro jak i realme GT2 zaoferują dźwięk stereo. Dla większości uszu brzmiący tak samo, dla bardziej wyczulonych GT2 Pro może wydać się lepszy.



realme GT2 Pro (po prawej) i realme GT2 w dłoniach

Nie można też zapomnieć o platformie systemowej. W obu przypadkach dostajemy Android 12, który ma ubranko o nazwie Realme 3.0 UI. Możemy także liczyć na 3 poważne aktualizacje systemu (zwykle oznacza to 3 lata) i aż cztery lata dostępu do aktualizacji bezpieczeństwa.

Pod jakim względem realme GT2 Pro i realme GT2 są prawie takie same

Oba telefony dostępne są w dwóch kluczowych wariantach, gdy chodzi o wykończenie tylnej ścianki. Oprócz tradycyjnego fakturowanego szklanego wykończenia mamy ściankę wykonaną z biokopolimeru przypominającego w dotyku papier (może być ona biała lub w kolorze pistacjowym).

Tak więc, jeśli zależy wam na takim naturalnym wykończeniu tylnej ścianki, możecie je dostać niezależnie od tego jaki model telefonu trafi w wasze ręce. Przyglądając się jednak każdemu z telefonów powoli dostrzeżecie drobne różnice.

Układ aparatów na tylnej ściance i lokalizacja przedniej kamery są podobne, ale już specyfikacja zastosowanych sensorów i optyki w dużym stopniu odmienna (więcej o tym później). Najłatwiej odróżnić realme GT2 Pro i realme GT2 po nieco innym rozstawie obiektywów aparatów, a także umiejscowieniu napisów. W realme GT2 Pro jest on pod aparatami, w realme GT2 pomiędzy.



Obiektywy realme GT2 Pro (po lewej) i realme GT2

Prawie takie same są również gabaryty obu telefonów. Wersja Pro ma większą przekątną wyświetlacza i inaczej upakowane komponenty wewnątrz obudowy dlatego jest trochę dłuższa, a zarazem minimalnie cieńsza. realme GT2 Pro jest nieznacznie lżejszy od realme GT2.

Oba telefony mają też identycznie rozmieszczone przyciski sterujące, z tym, że w realme GT2 Pro oba przyciski do regulacji głośności są połączone, a w realme GT2 oddzielne.

Dlaczego na ramce realme GT2 Pro są paski, anten, a w realme GT2 ich brak?

Odpowiedź pewnie znacie, ale dla porządku ją przytoczę. realme GT2 Pro dysponuje metalową ramką, z kolei realme GT2 wyposażono w ramkę plastikową, która dobrze spełnia swoją rolę, ale jednak to nie metal. Dolna i górna krawędź ramki w obu przypadkach jest delikatnie fazowana, by zmniejszyć zaokrąglenia.



realme GT2 Pro (zielony, z paskami anten na rancie obudowy) i realme GT2 (biały, bez pasków anten)

Różnica, która rzuci się w oczy od razu po włączeniu telefonu, ale na co dzień nie będzie istotna

Być może nie każdy ją dostrzeże, bo przede wszystkim trzeba mieć oba modele obok siebie w trakcie porównania, ale realme GT2 Pro oferuje przyjemniejszą kolorystykę przy domyślnych ustawieniach. Kolory na ekranie realme GT2 są chłodniejsze, choć zdają się bardziej nasycone, a sam wyświetlacz obserwowany pod kątem szybciej zaczyna przeinaczać barwy.



realme GT2 Pro (po prawej) i realme GT2

Oczywiście są to różnice, które przy codziennym użytkowaniu nie będą krytyczne, ale trzeba o nich pamiętać. Po części winne może tu być inne szkło, którym pokryto ekran. W wersji GT2 Pro jest to Gorilla Glass Victus, w GT2 Gorilla Glass 5.

Tak, to prawda, realme GT2 Pro inaczej się wyłącza niż realme GT2

Jest to drobiazg, ale wart przytoczenia. W realme GT2 Pro wywołanie menu wyłączania telefonu następuje po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisków POWER i VOL UP. W realme GT2 wystarczy tylko wcisnąć i przytrzymać przycisk POWER.

Czytnik linii papilarnych także jest umieszczony różnie, choć działa wybornie w obu przypadkach

Lokalizacja czytnika linii papilarnych potrafi być dla niektórych użytkowników, za albo przeciw danemu modelowi telefonu. W realme GT2 Pro jak i GT2 czytnik jest umieszczony pod wyświetlaczem. Jednak w tym pierwszym smartfonie znajdziemy go znacznie wyżej niż w prostszej wersji. Niby nic wielkiego, ale czasem ma to wpływ jak chwytamy telefon gdy rozpoczynamy z nim pracę.



Lokalizacja czytnika linii papilarnych w realme GT2 Pro (po lewej) i realme GT2

realme GT2 Pro jest wydajniejszy niż realme GT2, tyle że ten drugi jest superwydajny, a różnica dotyczy głównie GPU

Po co mi telefon, który jest wydajniejszy od superwydajnego. Cóż, czasem nie mamy wyboru i chcąc dostać inne komponenty wyższej klasy, a w przypadku realme GT2 Pro są to aparaty cyfrowe, trzeba zaakceptować taki stan rzeczy.



realme GT2 Pro (po lewej) vs realme GT2, wyniki dla AnTuTu 8



realme GT2 Pro (po lewej) vs realme GT2, wyniki dla Geekbench 5

Niemniej chipset Snapdragon 8 Gen 1, który znajdziemy w realme GT2 Pro, jest ewidentnie wydajniejszy niż Snapdragon 888 w realme GT2, choć różnice dotyczą jak widać głównie GPU. Dla komfortu użytkowania samego telefonu nie stanowi to wielkiej różnicy, w obu przypadkach zadziałają na nich płynnie także wymagające gry i aplikacje.

Z czasem to może jednak się zmienić, gdy pojawią się bardziej wymagające względem GPU aplikacje.

Za to realme GT2 Pro mniej grzeje się od realme GT2

Trzeba oddać honor realme GT2 Pro gdy przyjdzie do porównania temperatur. Nowsza generacja Snapdragona w połączeniu z wydajniejszym mechanizmem chłodzenia szybciej wraca do domyślnych temperatur niż Snadragon zastosowany w realme GT2. Znany zresztą z tego, że lubi ciepło.



realme GT2 Pro (po lewej) vs realme GT2, wyniki dla 20 min testu wydajnościowego

Różnicę dostrzeżemy przede wszystkim w ekstremalnych zastosowaniach, na przykład w ekstremalnych testach wydajnościowych. W trybie GT realme GT2 Pro w teście 3DMark WildLife Extreme Stress Test w każdej kolejnej pętli testowej był wydajniejszy niż realme GT2 w pętli pierwszej. W obu telefonach po kilku pętlach dawał o sobie znać throttling mocno obniżający uzyskiwane rezultaty. Po dłuższym testowaniu jeden telefonów się przegrzał i jak się spodziewacie, nie był to realme GT2 Pro, choć i ten nagrzał się.

Ekran po raz drugi, czyli jednak nie są to te same komponenty, ale oba są świetne

Dłuższy kontakt z realme GT2 Pro i realme GT2 pozwoli zauważyć istotne różnice w klasie tego komponentu. W obu przypadkach mamy co prawda AMOLED i w obu przypadkach kolory są świetne, jednak realme GT2 Pro wykorzystuje ten panel wykonany w technologii LPTO2.

Dzięki temu możemy liczyć na dynamiczną regulację odświeżania od 1 do 120 Hz i natychmiastową reakcję przy zmianie typu wyświetlanych danych. Dla osób, którym zależy w codziennej pracy na takich detalach, ekran z realme GT2 Pro przypadnie do gustu bardziej niż ten z realme GT2, w którym mamy tylko 120 i 60 Hz.



realme GT2 Pro (po prawej) i realme GT2

Inna w obu przypadkach jest także rozdzielczość. Gdy pracujemy dłużej z telefonem niż przeciętnie tę różnicę także można dostrzec w postaci lepszego komfortu użytkowania.

Specyfikacja wskazuje na inną maksymalną jasność ekranu realme GT2 Pro i realme GT2. Różnica wynosi 100 nit, ale przy poziomie jasności 1400 nit dla tego pierwszego telefonu, jest to dysproporcja nieznaczna. W praktyce udało mi się uzyskać podobną jasność maksymalną w obu przypadkach (1100 - 1200 nit).

Istotniejszy jest fakt, że podobna różnica, ale tym razem na korzyść ekranu realme GT2, występuje w domyślnym trybie kolorów (Żywy) w trybie ręcznej regulacji jasności. Przy jasności rzędu 500-600 nit jest to różnica zauważalna gołym okiem.



realme GT2 Pro (po prawej) i realme GT2

Co ciekawe w innych trybach różnicy już nie zauważymy. Poniżej zarejestrowane jasności ekranu dla ręcznej regulacji jasności. Maksymalnie ściemniony ekran w realme GT2 jest minimalnie ciemniejszy niż w realme GT2 Pro, ale ta różnica jest dla oka niezauważalna.

model telefonu: realme GT2 Pro / realme GT2

minimalna jasność bieli: 1,9 / 1,8 nit

maksymalna jasność bieli (tryb Żywy): 546 / 630 nit

maksymalna jasność bieli (tryb Naturalny): 500 / 498 nit

maksymalna jasność bieli (tryb Pro/Olśniewający): 650 / 630 nit

Z kolei tryb automatyki regulacji jasności reaguje na zastane światło podobnie i różnic w świetle słonecznym na spacerze już nie odczujemy.

Bardzo dobrze wypada także oddanie kolorów w obu telefonach. realme GT2 Pro oferuje minimalnie lepsze pokrycie gamutów barwnych, jednak podczas standardowego przeglądania sieci, słuchania muzyki, czy nawet oglądania filmów oba telefony wypadną podobnie. Z kolei realme GT2 jest precyzyjniejszy w odwzorowaniu barw, ale ta różnica jest w praktyce zaniedbywalna, gdyż w obu przypadkach błędy dE2000 są poniżej zdolności percepcyjnych ludzkiego oka.

Przy standardowym ustawieniu odwzorowania kolorów (Żywy) pokrycie gamutu sRGB sięga prawie 100%, a w przypadku DCI-P3 jest to 96% dla realme GT2 i 97% dla realme GT2 Pro.

Ekran realme GT2 Pro zdaje się być mniej odblaskowy niż w realme GT2, ale to kwestia higieny

Mam tu na myśli to jak często czyścimy wyświetlacz ze zbierających się na nim tłustych osadów z dłoni. Gorilla Glass Victus w realme GT2 Pro w mniejszym stopniu się brudzi, dlatego zdaje się dawać też mniej odblasków w silnym oświetleniu słonecznym niż Glass 5.



realme GT2 Pro (na pierwszym planie) i realme GT2

Gdy ekrany są idealnie czyste w obu telefonach, różnica nie jest istotna, tylko czy zawsze mamy pod ręką szmatkę, by wyświetlacz wyczyścić.

Czas pracy? Przyzwoity w obu przypadkach i w zasadzie porównywalny

Oba telefony wyposażono w taki sam akumulator 5000 mAh i takie samo szybkie ładowanie. Uzupełnienie więc brakującej energii w obu przypadkach kosztuje nas niewiele czasu. W przypadku ciągłej eksploatacji obu telefonów, a to oznacza takie zastosowania jak długi maraton filmowy, czy wielogodzinne przeglądanie internetu, nasz testowy realme GT2 tracił energię w tempie około 20% wolniejszym niż realme GT2 Pro. W przypadku ciągłego fotografowania różnica jest już mniejsza.

Oba telefony spokojnie wytrzymają intensywne użytkowanie przez jeden dzień i nawet część kolejnego. Lecz do końca drugiego dnia większe szanse dotrwać ma realme GT2. Tutaj musze zwrócić uwagę, że jest wielce prawdopodobne, że nasz egzemplarz realme GT2 Pro zachowywał się gorzej niż średnia. Sugerują to wyniki innych użytkowników.

Dlatego realny czas pracy obu telefonów uznałbym za porównywalny.

Fotografowanie głównym aparatem to w obu przypadkach podobne doświadczenie

Aparaty cyfrowe to elementy realme GT2 Pro i realme GT2, które w największym stopniu różnią te telefony. Ale oczywiście nie od razu dostrzeżemy tę różnicę i nie każdemu będzie ona w smak.



Interfejs aparatu realme GT2 Pro (po lewej) i realme GT2

Przede wszystkim główny aparat 50 Mpix jest taki sam w obu przypadkach. Różnice jakie mogą się pojawić to kwestia różnic w oprogramowaniu, które chcąc nie chcąc realme może wprowadzić (zdjęcia z realme GT2 są bardziej soczyste kolorystycznie). Ogólnie jednak rzecz ujmując, fotografowanie głównym aparatem daje podobne doznania estetyczne i jakościowe. Nie napiszę identyczne, bo jednak lekkie wskazanie na GT2 Pro jest (także w trybie 50 Mpix), ale to już kwestia oprogramowania, a nie możliwości sprzętowych.



Zdjęcie z realme GT2 Pro wykonane w trybie 50 Mpix



Zdjęcie z realme GT2 wykonane w trybie 50 Mpix



Zdjęcie wieczorne wykonane przez realme GT2 Pro



Zdjęcie wieczorne wykonane przez realme GT2

Poniżej jeszcze kilka przykładów zdjęć, w parach. Pierwsze zdjęcie w każdej parze wykonano realme GT2 Pro, drugie realme GT2.

Do podobnych wniosków dojść można analizując zdjęcia z przedniego aparatu. Choć różnią się one rozdzielczością dwukrotnie, w tym przypadku nie jest to już tak bardzo znacząca różnica. Zwłaszcza, że już 16 Mpix w realme GT2 zapewnia i tak nieźle wyglądające zdjęcia i dobrą separację tła od modela przy portretach. W obu przypadkach jednak brak AF, więc trzeba wyrobić sobie nawyk trzymania aparatu w dobrej odległości od twarzy, gdy ostrość zdjęć ma być najlepsza.

Pozostałe aparaty. I tu pojawia się solidny rozdźwięk w możliwościach realme GT2 Pro i realme GT2

Przejdźmy więc do pozostałych aparatów, bo tutaj różnica jest dużo większa. Aparat ultraszerokokątny to ten element, którego różne specyfikacje najbardziej dadzą się nam we znaki. W realme GT2 Pro mamy 50 Mpix sensor (zdjęcia zapisywane domyślnie jako 12,5 Mpix), a w realme GT2 jedynie standardowy z dzisiejszej perspektywy 8 Mpix układ. Różnicę w rozdzielczości daje się zauważyć od razu w detaliczności zdjęć. Te z realme GT2 są bardziej zaszumione nawet za dnia, a w przypadku nocnych ujęć różnica jest oczywista nawet podczas przeglądania miniatur.



Zdjęcie na ultraszerokim kącie z realme GT2 Pro w trybie standardowym



Zdjęcie na ultraszerokim kącie z realme GT2



Wieczorne zdjęcie na ultraszerokim kącie z realme GT2 Pro w trybie standardowym



Wieczorne zdjęcie na ultraszerokim kącie z realme GT2

I jeszcze dwie pary zdjęć. Pierwsze zdjęcie z realme GT2 Pro, drugie z realme GT2.

Jeśli lubicie fotografować na ultraszerokim kącie to GT2 Pro jest oczywistym wyborem z jeszcze innego powodu. W standardowym trybie fotografowania ultraszerokokątnego w oprogramowaniu z obu telefonów dostaniemy zdjęcia o podobnym kącie widzenia. Jednakże w realme GT2 Pro mamy także tryb 150 stopni o całkiem przyzwoitej jakości zdjęć. Tego nie da się zrekompensować nawet najlepszym trybem panoramicznym, bo to mimo wszystko inny charakter zdjęć. Takich zdjęć jak te poniżej, nie zrobicie realme GT2.

Trzeci z aparatów na tylnej ściance realme GT2 Pro i realme GT2 przeznaczono do ekstremalnych zbliżeń. W przypadku pierwszego z telefonów są one faktycznie ekstremalne, bo do dyspozycji mamy obiektyw o charakterze mikroskopu z powiększeniem 20 lub 40x. W drugim telefonie jest to zwykły obiektyw makro, który trzeba umieścić w odległości 4 cm od motywu by uzyskać jego ostry obraz.



Maksymalne zbliżenie z aparatu makro w realme GT2 (światło zastane)



Maksymalne zbliżenie głównym aparatem na zoomie x2 (zoom x5 nie daje przyrostu liczby detali) w realme GT2 jak i realme GT2 Pro (światło zastane)



Maksymalne zbliżenie mikroskopem z realme GT2 Pro (światło doświetlające LED)

W tym przypadku trudno wskazywać jednoznacznie, który aparat jest lepszy. Bo ceną za mikroskop jest brak tradycyjnego aparatu makro. Jednocześnie to makro ma swoje ograniczenia, w tym mocne zniekształcenia beczkowe kadru, więc może lepiej mieć coś z czego często korzystać nie będziemy, ale za to możemy tym zaszpanować w towarzystwie. Poniżej dwa przykłady na co pozwala nam główny aparat i co zyskujemy dzięki mikroskopowi.



Marchewka na zoom x5 z głównego aparatu i przez mikroskop x20 w realme GT2 Pro



Ekran realme GT2 na zoomie x5 (przeskalowane) i przez mikroskop x40 w realme GT2 Pro

Filmy. Różnice pomiędzy realme GT2 Pro i realme GT2 ewidentne choć nie tak oczywiste

Rozdzielczość 8 Mpix w sensorze aparatu ultraszerokokątnego realme GT2 teoretycznie umożliwia filmowanie w 4K, to tę rozdzielczość przy bardzo dużym kącie widzenia dostaniemy jednak tylko w realme GT2 Pro. W realme GT2 z ultraszerokim kątem filmować możemy tylko w FullHD.

Drugą różnicą jest tryb 8K, który również jest dostępny tylko dla posiadaczy realme GT2 Pro. O bardziej pro przeznaczeniu tego telefonu świadczą również opcje Log i HDR w trybie Film.

Nie tak oczywistą różnicą są kąty widzenia przy różnych ustawieniach zoomu. realme GT2 Pro choć używa tego samego sensora co realme GT2 w głównym aparacie (zoom x1) pozwala nam filmować z trybie Wideo z węższym polem widzenia ze względu na zastosowanie skuteczniejszej stabilizacji elektronicznej.

Za to przy aparacie ultraszerokim pole widzenia w obu przypadkach jest takie samo, choć i wtedy realme GT2 Pro korzysta ze stabilizacji elektronicznej. Z kolei dla miłośników filmowania przednią kamerą, którzy liczą na rozdzielczość 4K przekaz w przypadku obu telefonów realme jest identyczny. Dostajemy jedynie FullHD przy 30 kl/s.

Różnice w ustawieniach Realme 3.0 UI, które mogą być istotne, a których nie zauważymy od razu

Oba telefony mają zainstalowany Android 12 wraz ze środowiskiem użytkownika Realme 3.0 UI. Oba modele mają przyrzeczone 3 poważne aktualizacje systemu i cztery lata wsparcia łatkami bezpieczeństwa.



Oba telefony mają opcję rozszerzenia pamięci RAM pamięcią wbudowaną

Ogólnie użytkowanie obu telefonów, poza drobnymi różnicami w interfejsie aparatu (inne obiektywy) wygląda identycznie. Mamy te same możliwości personalizacji, te same opcje w menu. Prawie, bo kilka drobnych różnic jest. Oto one poniżej.

tylko realme GT2 Pro oferuje opcję PC Connect,

tylko realme GT2 Pro ma opcję dostosowania WB do otoczenia i opcje dostosowania kolorystyki obrazu do naszej percepcji,

w realme GT2 Pro możemy zmienić rozdzielczość wyświetlacza na niższą, w realme GT2 nie,

realme GT2 Pro ma funkcję Sen adaptacyjny, czyli utrzymywanie odblokowanego ekranu dopóki się na niego patrzymy,

by dostosować opcje paska stanu, w realme GT2 Pro wybieramy opcję Pasek stanu, w GT2 wybieramy ikonkę Pasek stanu,

w Usługi Google Play tylko realme GT2 Pro ma Bezpieczeństwo Osobiste,

tylko realme GT2 ma opcję Ściemnianie DC w realme Laboratorium.

realme GT2 Pro vs realme GT2. Co dostajemy za 1100 złotych więcej?

realme GT2 Pro jest pod każdym prawie względem lepszy lub co najmniej taki sam jak realme GT2. Poniżej wskazuję, kiedy nie warto dopłacać 1100 złotych, a kiedy będziecie z tego zadowoleni. Wymieniam również cechy, których na próżno będziecie szukać w jakimkolwiek z tych dwóch modeli realme.

Generalnie model Pro dodaje do modelu niżej pozycjonowanego flagowej rozdzielczości ekran ze świetnie działającą dynamiczną regulacją częstotliwości odświeżania. A także dużo lepszy aparat ultraszerokokątny, na swój sposób unikalny w branży oraz aparat makro mikroskop.

Zauważymy także lepsze parametry GT2 Pro w porównaniu z GT2 i pod innymi względami, lecz nie są to już różnice kosmiczne, czasem kosmetyczne. I o ile GT2 jest wyceniony atrakcyjnie, to GT2 Pro co najwyżej rozsądnie. Mogę tak powiedzieć, bo dziś wszystko niestety drożeje.

Kiedy realme GT2 nam wystarczy?

szukasz dobrego telefonu, z 5G i wydajnym Wi-Fi,

fotografujesz przede wszystkim głównym aparatem,

zdjęcia na ultraszerokim kącie traktujesz wciąż jako dodatek,

nie jesteś wielkim fanem zdjęć makro, ale lubisz je od czasu do czasu zrobić,

wystarczy ci super wydajny telefon, ale już nie rekordzista benchmarków, szczególnie gdy chodzi o GPU,

oczekujesz bardzo dobrych kolorów wyświetlacza, ale nie dążysz za wszelką cenę do ideału,

i wystarczy ci 120 Hz panel AMOLED, bez dynamicznej regulacji częstotliwości,

chcesz mieć telefon z „papierową” tylną ścianką,

lubisz dźwięk stereo wprost z telefonu,

potrzebujesz 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci w telefonie,

telefon ma wystarczyć na 1,5 dnia pracy i ma ładować się w pół godziny,

lubisz czytnik pod ekranem umieszczony tuż nad dolną krawędzią,

chcesz mierzyć puls za pomocą telefonu.

Kiedy realme GT2 Pro będzie lepszy?

chcesz filmować w 8K (ale tu potrzebna aktualizacja, by jakość osiągnęła odpowiedni poziom),

a także w 4K przy bardzo szerokim kącie widzenia,

uwielbiasz fotografowanie na ultraszerokim kącie, najszerszym z dostępnych w telefonach, za dnia i nocą,

ucieszą Cię nieznacznie lepsze niż w GT2 zdjęcia z głównego aparatu i na zoomie x2 o zmroku,

chcesz szpanować zdjęciami z mikroskopu na superpowiększeniu,

oczekujesz maksymalnej dostępnej wydajności, także przy dłuższym użytkowaniu,

potrzebujesz, by telefon szybko się schładzał po okresie intensywnej pracy,

chcesz dynamicznej regulacji odświeżania od 1 do 120 Hz,

dostrzegasz niedostatek rozdzielczości ekranu FullHD+,

musisz mieć metalową ramkę wokół obudowy,

wolisz czytnik pod ekranem, ale bliżej środka wyświetlacza.

Komu realme GT2 Pro i realme GT2 się nie spodobają?

osobom, które chcą korzystać z teleobiektywu w aparacie i to często,

filmującym przednią kamerą w rozdzielczości 4K i z użyciem AF,

zwolennikom zdjęć makro z pomocą AF,

i telefonów, które w ogóle się nie nagrzewają przy dużym obciążeniu,

oczekującym slotu na kartę pamięci microSD,

zwolennikom ładowania bezprzewodowego,

i słuchawek ze złączem minijack,

a także symetrycznie umieszczonych głośników stereo,

wymagającym potwierdzonej certyfikatem IP wodoodporności,

tudzież funkcji zdalnego pulpitu przy połączeniu z komputerem lub zewnętrznym wyświetlaczem.

I to wszystko. Ostateczna decyzja należy do Was.