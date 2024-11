To się nazywa duża bateria. realme GT 7 Pro oficjalnie

Pojemny akumulator => pojemniejszy akumulator => realme GT 7 Pro.

Dopiero co swoją premierę miał OnePlus 13 z wyjątkowo sporą baterią 6000 mAh. Wynik imponujący jak na relatywnie smukłego flagowca, ale wystarczyło kilka dni, by go przebić.

realme GT 7 Pro ma Snapdragona 8 Elite i baterię 6500 mAh

realme GT 7 Pro mierzy przyzwoite 8,6 mm grubości i waży 223 g, a więc jest nieznacznie grubszy i jednocześnie lżejszy niż iPhone 16 Pro Max (8,3 mm i 227 g). A jednak Chińczykom udało się upchąć w obudowie akumulator o pojemności aż 6500 mAh i to z szybkim ładowaniem 120 W. Deklarowany czas pełnego ładowania to 37 minut.

Sercem telefonu jest topowy Snapdragon 8 Elite, który cechuje się ponad 40-procentowym wzrostem wydajności względem poprzedniej generacji. W realme GT 7 Pro zastosowano udoskonalone chłodzenie, specjalny tryb wydajności i funkcję interpolacji klatek, aby z tej mocy dało się zrobić sensowny użytek w grach.

Design telefonu został odświeżony i spełnia on podwyższony standard wodoszczelności IP69. Producent miał przy okazji zmodyfikować oprogramowanie aparatu, aby lepiej radziło sobie z fotografowaniem pod wodą.

Inne warte odnotowania nowości w aparacie to peryskopowy teleobiektyw oraz szybsza migawka. Smartfon ma być w stanie uwiecznić nawet 30 zdjęć na sekundę.

Nowy wyświetlacz realme GT 7 Pro ma mniejsze i symetryczne ramki, delikatne zakrzywienie z czterech stron oraz ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Producent chwali się jasnością na poziomie 6000 nitów, ale - podobnie jak w przypadku realme GT 6 - taki wynik może być osiągnięty jedynie na niewielkim obrazie. Maksymalna jasność całego panelu to 2000 nitów.

A to pełna specyfikacja realme GT 7 Pro:

ekran AMOLED 6,78 cala o rozdzielczości 2780 x 1264 (450 ppi), zmiennym odświeżaniu LTPO do 120 Hz;

głośniki stereo;

Snapdragon 8 Elite;

12 lub 16 pamięci RAM LPDDR5X;

256, 512 GB lub 1 TB nierozszerzalnej pamięci UFS 4.0 na dane;

aparat główny 50 Mpix (1/1,56 cala) z przysłoną f/1,8 i optyczną stabilizacją obrazu;

aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,2;

aparat 50 Mpix (1/1,95 cala) z teleobiektywem 3x, przysłoną f/2,6 i optyczną stabilizacją obrazu;

aparat przedni 16 Mpix z przysłoną f/2,5;

łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC i IR;

bateria 6500 mAh z szybkim ładowaniem 120 W;

ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie;

wymiary 162,5 x 76,9 x 8,6 mm;

waga 223 g;

IP69;

Android 15 z interfejsem realme UI 6.0.

Na razie realme GT 7 Pro zadebiutował jedynie w Chinach, ale my już go testujemy i mamy potwierdzenie, że pod koniec listopada pojawi się w Polsce. Wtedy też poznamy polskie ceny.