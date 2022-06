realme GT NEO 3 to seria trzech smartfonów, spośród których każdy wydaje się mieć asa w rękawie. Sprawdźmy, co dokładnie zaoferują.

realme GT NEO 3 150W, czyli najszybciej ładujący się smartfon na świecie

W przypadku realme GT NEO 3 150W już sama nazwa zdradza, co najbardziej akcentuje tutaj producent. Chwali się, że jest to najszybciej ładujący się smartfon na świecie. Dzięki technologii 150W UltraDart ma osiągać 50% naładowania w zaledwie 5 minut. Dodajmy w tym miejscu, że pojemność baterii to 4500 mAh.

Jednocześnie padają zapewnienia, że zadbano o bezpieczeństwo i żywotność tego rozwiązania (poświadczone certyfikatem TÜV Rheinland), efektywna pojemność baterii to podobno przynajmniej 80% po 1600 pełnych cyklach ładowania i rozładowania.

Do prędkości nawiązuje również design. Został on bowiem zainspirowany światem motoryzacji i historią kierowcy Carrolla Shelby'ego, stąd pasy na obudowie.

Co poza tym? realme GT NEO 3 150W dysponuje również procesorem MediaTek Dimensity 8100 wykonanym w 8nm procesie technologicznym (na naszym rynku nie ma jeszcze smartfonów, które z niego korzystają, ten będzie pierwszy), a także 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Całkiem obiecująco.

Również co do ekranu trudno narzekać tylko na podstawie specyfikacji. Producent zdecydował się na panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz oraz częstotliwością próbkowania dotyku 360 Hz. Przekątna jest naprawdę spora, ma 6,7 cala.

Aparat główny to konfiguracja trzech obiektywów: 50 Mpix (Sony IMX766) z OIS, ultraszerokokątnego 8 Mpix oraz makro 2 Mpix. Na froncie znalazł się aparat selfie 16 Mpix, poza tym smartfon ma też NFC, Bluetooth 5.1,Wi-Fi 6 i dual SIM. Nie posiada za to miejsca na kartę microSD czy wyjścia słuchawkowego. Wszystkim zarządzać będzie Android 12, oczywiście z Realme UI.

realme GT NEO 3T

realme GT NEO 3T, chociaż podobny jeśli chodzi o design (w tym modelu na tylnym panelu nie ma pasków), pod względem parametrów technicznych odbiega od swojego kuzyna.

Korzysta z procesora Qualcomm Snapdragon 870 (7nm), który współpracuje z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej (ale też UFS 3.1). Bateria o nieco większej pojemności 5000 mAh nie oferuje już tak szybkiego ładowania, ale 80W to i tak jeden z lepszych wyników na rynku. Aparat główny to z kolei zestaw 64 Mpix (bez OIS), ultraszerokokątny 8 Mpix oraz makro 2 Mpix. Mocno zbliżony jest za to wyświetlacz, bo chociaż minimalnie mniejszy (6.62 cala), to nadal AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz.

realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition

No i jest jeszcze realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition. Jeśli chodzi o parametry techniczne, w tym przypadku mamy do czynienia z tym samym co oferuje realme GT NEO 3T (jedyną zmianą jest 256 GB pamięci wewnętrznej). Przyciągać, przynajmniej niektórych, ma tutaj oczywiście coś innego.

realme chwali się, iż nawiązało współpracę z twórcami tego dobrze znanego anime i mangi. Nawiązywać ma do niego projekt obudowy oraz opakowania, dodatkowo smartfon został wyposażony w unikalne motywy interfejsu oraz tapety inspirowane klasycznymi postaciami ze świata anime.

Ceny smartfonów z serii realme GT NEO 3

Wysuwający się tutaj na pierwszy plan realme GT NEO 3 150W będzie oferowany na naszym rynku w regularnej sprzedaży od 17 czerwca, w cenie 3299 złotych.

Drogo? Producent przygotował dwie oferty specjalne. W dniach 15 i 16 czerwca, realme GT NEO 3 150W można będzie kupić taniej, za 2999 złotych. Korzystający z oferty operatora sieci T-Mobile będą natomiast mogli nabyć smartfona w zestawie z limitowaną edycją bezprzewodowych słuchawek realme Buds Air 3 (od 8 do 15 czerwca).

Co z pozostałymi dwoma modelami? realme GT NEO 3T został wyceniony na 2099 złotych. Zainteresowani realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition zapłacą natomiast 2499 złotych.

