Zwykle mówi się, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Jednak w przypadku telefonów trudno, by tylko jedna cecha czyniła je wartościowymi. Dlatego sprawdzamy, co oprócz superszybkiego ładowania skłonić może was do zakupu realme GT NEO 3 150W

Ładowanie telefonu tak szybkie jak gotowanie wody w czajniku? To niedługo może stać się rzeczywistością, jednak po drodze musimy zanotować kolejne kamienie milowe w rozwoju technologii ładowania o dużej wydajności. Najnowszy kamień milowy to dostępny już w polskich sklepach realme GT NEO 3 150W. Piekielnie szybki w konkurencji "ładowanie od zera do pełna".

Od ponad dwóch godzin do 15 minut. Tak przyśpieszały ładowarki do telefonów

Kiedyś telefony ładowało się dwie godziny i dłużej. Potem producenci zaczęli stopniowo przekonywać nas, że da się szybciej. Pojawiły się technologie, które umożliwiły takie sterowanie ładowaniem przy dużym prądzie, by było ono możliwe bez większej szkody dla akumulatora w ciągu godziny, pół godziny, dwudziestu minut. A teraz za sprawą Realme GT NEO 3 150W nawet w około 15 minut, co dwa lata temu było jeszcze pieśnią przyszłości. Pamiętacie jak niedawno recenzowaliśmy telefony OPPO, które w 15 minut naładują się do 60%. Z realme mamy w tym samym czasie pełne 100%.

Czy da się szybciej? Tak, ładowarki 200W i kompatybilne urządzenia już są przygotowywane, ale na razie zadowolić musimy się tym kwadransem. Apetyt rośnie wraz z rozwojem technologii, dlatego ten wspomniany kwadrans aż tak nas na kolana nie rzuca, gdyż poprzednie rekordy, czasy około 20 minut osiągane przez smartfony Xiaomi ze 120W ładowarką, to również świetny wynik.

Żyjemy jednak w czasach, gdy wszystko dzieje się w ogromnym tempie, więc 5 zaoszczędzonych minut na ładowaniu do pełna jest nie do pogardzenia. Te pięć minut to może być właśnie początek konferencji, czas potrzebny na odprawienie się na lotnisku, potrzebny by zdążyć na odjeżdżający pociąg, autobus, czy uniknąć korków na drodze. Tak, patrzę się na szybkie ładowanie z entuzjazmem, ale praktyka to najlepsza argumentacja.

Superszybkie ładowanie w praktyce. Na co naprawdę pozwala realme GT NEO 3 150W?

Telefon realme GT NEO 3 150W wyposażono w 4500 mAh akumulator. Dostępna jest też wersja realme GT NEO 3T, bez dopisku sugerującego moc ładowania (ładowarka ma 160W), która ma pojemniejszy akumulator 5000 mAh, za to ładowanie 80W.

Ładowarka zastosowana przez realme GT NEO 3 150W jest stosunkowo niewielka, mniejsza niż 120W stosowana przez Xiaomi, 80W używane przez vivo, choć swoje waży (187 g)



Ładowarki różnych producentów. Od lewej, 80W vivo, 120W Xiaomi, 160W realme, 65W OPPO i stara już 40W ładowarka Huawei



Te same ładowarki, ale widoczne pod innym kątem

Wróćmy jednak do naszego realme GT NEO 3 150W. Istotnie telefon naładujemy do pełna w ciągu około 15 - 16 minut. Cykl ładowania wygląda następująco. Pierwsze 5 minut zapewnia nam 50% energii w akumulatorze. Teoretycznie nawet kilkadziesiąt sekund pozwoli więc ożywić telefon na tyle, by móc z niego korzystać sporą część dnia. Oczywiście w bardzo ograniczonym stopniu.



Czyżby zdarzył się cud i realme GT NEO 3 150W ładuje się bezprzewodowo? Niestety to tylko marzenie autora recenzji

Po osiągnięciu 50% naładowania, energii przybywa w dwa razy wolniejszym tempie, czyli po 5% na minutę. Ostatnie 5% jest uzupełniane w minimalnie wolniejszym tempie niż poprzednie, stąd te 15-16 minut na naładowanie.

By uzyskać rekordowe czasy ładowania trzeba pamiętać o trzech rzeczach:

telefon powinien mieć aktywowane w Szybkie ładowanie ustawieniach systemowych Bateria,

każda aktywność podczas ładowania wydłuża czas ładowania,

jeśli telefon był rozładowany do 0% i wyłączony to czas ładowania może się wydłużyć ze względu na konieczność „wybudzenia” przed rozpoczęciem właściwego łatowania.

Technologia UltraDart 150W jaką stosuje realme GT NEO 3 150W sprawdza się niezależnie od tego w jakim momencie rozpoczniemy ładowanie. Jeśli bateria telefonu ma 50% naładowania, to musimy przeznaczyć około 10 minut na pełne naładowanie. Jeśli 25% to pełne naładowanie zajmie 12-13 minut. Możemy dokładnie przewidzieć, ile czasu zajmie ładowanie i w zasadzie w ciemno odłączać ładowarkę od telefonu po upływie zadanego czasu.

Jaka jest cena takiego najszybszego ładowania w telefonie? Dosłownie i w przenośni

Superszybkie ładowanie, dziś najszybsze w branży smartfonów seryjnie produkowanych, okupione jest kilkoma konsekwencjami. I tak realme GT NEO 3 150W:

pozbawiono funkcji ładowania zwrotnego,

funkcji ładowania bezprzewodowego,

pomimo tych zbliżonych rozmiarów co realme GT NEO 3T, mamy mniej pojemny akumulator.

Jednakże, jeśli jesteście z tych, którym wciąż się spieszy, to właśnie realme GT NEO 3 150W będzie tym telefonem, który przypadnie do gustu.

Niewątpliwie superszybkie ładowanie UltraDart 150W to ta cecha opisywanego tu telefonu realme, która ma usprawiedliwiać dość wysoką cenę. Wynosi ona 3299 zł i od razu można powiedzieć, że kilkaset złotych więcej niż za niektóre telefony o podobnych możliwościach (pomijając szybkość ładowania).

Zaakceptujmy, jednakże tę cenę, biorąc też poprawkę na fakt, że wszystko drożeje, i zobaczmy, czy realme GT NEO 3 150W jest w stanie nas zadowolić. Podobnie jak realme GT2 i GT2 Pro, które wiosną tego roku zyskały naszą przychylność. Dlaczego nawiązuję do tych dwóch modeli. Bo realme GT2 kosztuje około 2500 zł i oferuje podobną wydajność chipsetu oraz specyfikację foto. Z kolei GT2 Pro jest istotnie kilkaset złotych droższy niż GT NEO 3 150W, ale oferuje znacznie lepszy podsystem foto, no i mimo wszystko topową wydajność oraz doskonały ekran.

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora Mediatek Dimensity 8100 Taktowanie CPU 2850 MHz Nazwa GPU Mali-G610 MC6 Pamięć RAM 12288 MB Pamięć wbudowana 256 GB Pojemność baterii 4500 mAh Ekran LCD Przekątna ekranu 6.7 cale/cali Rozdzielczość ekranu 1080 x 2412 Typ ekranu AMOLED 120 Hz Aparat i kamera Aparat tył 50 + 8 + 2 Mpx Aparat przód 16 Mpx Lampa błyskowa LED (tył) Komunikacja i złącza Sieć komórkowa 5G Wi-Fi Wi-Fi 6 Technologie bezprzewodowe Bluetooth 5.3 (LE, aptX HD), NFC, GPS Dostępne złącza USB 2.0 typu C Slot karty micro SD brak System i funkcje System operacyjny Android 12, Realme UI 3.0 Klawiatura Ekranowa Funkcje dodatkowe Pomiar tętna przez czytnik linii papilarnych

realme GT NEO 3 150W wygląda świetnie nawet w czarnym kolorze

realme GT NEO 3 150W nie jest jak samochody Ford T z początków motoryzacji. Choć czarny kolor to ten, który trafił do nas na testy, możemy szukać także wersji z charakterystycznymi dla serii GT białymi paskami na obudowie w kolorze ultramaryny, albo czarnymi na białej obudowie.

Niezależnie od kolorystyki, bryła realme GT NEO 3 150W ma charakter podobny jak we flagowcach. Jedynie materiały wykończeniowe (plastikowa ramka) sugerują niższą klasę sprzętu, ale na żywo nawet tego nie dostrzeżemy. Telefon należy do tych, które można postawić w pionie, co czasem może się przydać.

Efektownie wygląda wysepka z modułami foto. Przypomina to co realme pokazał w swoich flagowcach, jest podobna także do tego co oferuje Xiaomi czy OPPO. Różnice wiążą się z typem zastosowanych aparatów. Przedni aparat umieszczono centralnie w wycięciu ekranu. Fotograficznie realme GT NEO 3 150W zauważalnie odstaje od swoich lepszych braci, ale też nie jest ułomkiem. Więcej w części poświęconej fotografowaniu.

Teraz zobaczmy, jak radzi sobie bohater naszej recenzji w innych typowych dla telefonu zastosowaniach.

Wydajność, ekran i dźwięk. Jak pod tym względem wypada realme GT NEO 3 150W?

Testowany realme GT NEO 3 150W dysponuje chipsetem Mediatek Dimensity 8100, który wspomaga 12 GB RAMu (rozszerzane o pamięć wbudowaną) i 256 GB pamięci wbudowanej (brak opcji rozszerzenia).



Wyniki benchmarków Geekbench 5 (wyjątkowo dobry rezultat dla wielordzeniowego trybu), AnTuTu 9 (wartość, która wciąż budzi respekt), Androbench

To chipset, który jest teoretycznie o oczko mniej wydajny niż najlepsze obecnie układy, jednakże praktyka jak i benchmarki pokazują, że są zastosowania, w których może równać się z najlepszymi. Układ w przypadku obciążenia bardzo poważnymi obliczeniami potrafi ograniczać swoją wydajność, jednak nie dzieje się to tak szybko jak w najwydajniejszych modelach realme. Telefon potrafił wytrzymać ponad połowę cykli testowych 3DMark WildLife Stress Test, dopiero potem spowalniając.

6.4 Wyniki benchmarków 3DMark Unlimited 88449 GFXBench T-Rex 120 kl/s SunSpider JavaScript 398 ms GFXBench Manhattan 120 JetStream 148 3DMark (Sling Shot) 8074 AnTuTu 8 707571 GFXBench T-Rex Offscreen 275 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 168 kl/s 7.8 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2850 MHz Pamięć RAM 12288 MB Przekątna ekranu 6.7 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2412 px Waga 188 g 5.6 Bateria Bateria - internet 1080 min. Bateria - filmy 960 min. 9.1 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.3 Jakość zdjęć 5.1 Jakość wykonania 5.5

Warto zauważyć, że testowany egzemplarz czasem miewał humory. Telefon choć chłodny, nie wiedzieć czemu nie chciał wskoczyć w benchmarkach na najwyższe obroty. Pomimo takich niespodzianek, potencjał chipsetu w pełni wystarczy do większości zastosowań.



Różne wyniki w benchmarku 3DMark Wildlife. Wyższy wynik z włączonym trybem GT, ale o dziwo bez tego trybu wyniki w teście długotrwałego obciążenia były jeszcze lepsze

Ekran w realme GT NEO 3 150W to z kolei 6,7 calowy panel typu AMOLED 1B o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli. Obsługuje także HDR10+ (ku zaskoczeniu ta funkcja jest ignorowana przez Netflix) i odświeżanie 120 Hz. Pod względem kolorystyki i wyraźności obrazu, nie będziemy mieli najmniejszego powodu do narzekania. Jednakże samo odświeżanie nie jest w pełni dynamiczne. Telefon przełącza się jedynie pomiędzy 60 a 120 Hz, aktywując tę drugą częstotliwość w oprogramowaniu systemowym i aplikacjach innych niż galeria oraz programy wideo.

Jasność ekranu realme GT NEO 3 150W sięga 478 nit (523 nit przy podświetleniu 10% ekranu). Przy ręcznej regulacji w trybie Auto wymusiłem na nim maksymalnie 700 nit, ale to raczej nie koniec możliwości wyświetlacza. Lepiej pracę opisuje doświadczenie praktyczne. Korzystałem z telefonu w ostatnie dni w pełnym słońcu i jasność w trybie Auto zapewniła mi świetny komfort użytkowania. Przydało się to szczególnie podczas fotografowania, gdy nie chciałem, by ciemny ekran przeszkadzał w kadrowaniu.

Dźwiękowo realme GT NEO 3 150W zaskoczył także bardzo pozytywnie. Wciąż mogę powiedzieć, że są telefony, które grają znacznie lepiej, ale dotyczy to bardziej charakteru dźwięku, uwypuklenia pewnych pasm częstotliwości. Mamy tu do dyspozycji dwa głośniki, z których minimalnie dominuje ten na dolnej krawędzi. Być może dlatego stereo nie jest idealne. realme stosuje technologię Dolby Atmos, pozwala przełączać się pomiędzy różnymi scenariuszami użytkowania i zapewnia sporą głośność muzyki jak i sygnałów.



Głos u góry telefonu wydobywa się przez trzy otworki, ale też przez grill słuchawki



Klasyczna dolna krawędź telefonu. Głośnik, port USB typu C, mikrofon i slot na karty nanoSIM

Czy realme GT NEO 3 150W to telefon, który się grzeje? Ile zużywa ładowarka w trybie bezczynności?

Nikt nie lubi przegrzewających się telefonów, szczególnie latem, gdy pogoda daje się nam we znaki. Jednym elementem, który na pewno bardzo się nagrzewa w testowanym zestawie jest ładowarka. Jej jednak nie musimy dotykać w trakcie pracy, a po naładowaniu dość szybko wraca do normalnej temperatury. Można ją ewentualnie zostawić podłączoną do sieci, lecz wtedy zużywa ona 0.9W. Podobnie jak 120 W ładowarka Xiaomi.



Ładowarka realme 150W ma złącze USB typu C

Sam telefon wyposażono, podobnie jak serię GT2, w komory parowe, warstwy grafitowe, grafenowe, żel termiczny i inne elementy, które mają zagwarantować jak najefektywniejsze odprowadzanie ciepła. Telefon podczas pracy z wysokim obciążeniem istotnie się nagrzewa, lecz chłodzenie w tym przypadku sprawdza się bardzo dobrze. Szybko wracamy do „normalności”, gdy przestaniemy go intensywnie eksploatować.

Wysoka temperatura otoczenia nie wpływa negatywnie na temperaturę telefonu. W najbardziej upalne dni końca czerwca, nie obciążony obliczeniami realme GT NEO 3 150W dla mnie pozostał telefonem chłodnym. Chłodniejszym niż realme GT2 i GT2 Pro.

Czy realme GT NEO 3 150W to telefon z płynnie działającym oprogramowaniem?

To pytanie rzec można retoryczne. realme UI, w testowanym telefonie w wersji 3.0 bazującej na Androidzie 12, to przyjemne środowisko użytkownika, w którym możemy wiele sobie skonfigurować, a optymalizacje systemowe sprawiają, że przełączanie się pomiędzy aplikacjami, praca z nimi jest bardzo płynna i nie trzeba nic więcej. To samo co napisałem o realme UI 3.0 w przypadku realme GT2 Pro odnosi się do testowanego tu telefonu. W opcjach eksperymentalnych jest też funkcja pomiaru tętna poprzez czytnik linii papilarnych.

Producent dba, póki co o aktualizowanie systemu, niedawno pojawiła się nawet aktualizacja aparatu, która nieznacznie poprawiła jakość zdjęć, szczególnie tych wykonanych w trudnych warunkach oświetleniowych. realme GT NEO 3 150W połączymy z komputerem przewodowo, ale także bezprzewodowo, za pomocą superwygodnej aplikacji PC Connect, która umożliwia przenoszenie plików z i do wirtualnego okna telefonu na pulpicie komputera.

Jak długo można pracować na realme GT NEO 3 150W? Wydajność akumulatora

Są telefony, których nawet w stanie braku aktywności nie można zostawić bez ryzyka ich rozładowania się w dość krótkim czasie. Tymczasem realme GT NEO 3 150W, w którym nie mamy aktywnego internetu i innej łączności bezprzewodowej, może pozostawać wiele dni włączony z wygaszonym ekranem, a mimo to nie straci nawet procenta z naładowania akumulatora.

W trakcie aktywności mamy już spadek, ale wciąż jest on bardzo niewielki, gdy nie sięgamy po telefon. Nawet zapominając o wydajnej ładowarce, nie musimy martwić się, że realme GT NEO 3 150W rozładuje się nam nagle i bez powodu.



Ładowanie UltraDart / rozładowanie w scenariuszu intensywnego fotografowania przy wysokiej jasności ekranu / scenariusz długotrwałego użytkowania z etapem maratonu filmowego przy jasności 50%

Natomiast czas pracy to troszkę inna bajka. Nie należy się tu spodziewać rekordowo długich czasów aktywności. Owszem to wciąż telefon na około 1,5 dnia, ale też przy czasach SOT rzędu 4-8 godzin. Ta pierwsza wartość będzie osiągana, gdy intensywnie fotografujemy i filmujemy, druga przy aktywności mniej wymagającej. Można powiedzieć, że średnio będzie to około 6 godzin, gdy zdecydujemy się na mieszany scenariusz użytkowania. Wynik satysfakcjonujący, ale też mogłoby być lepiej. Jednakże, gdy mamy pod ręką superszybką ładowarkę, jakakolwiek dyskusja w tym temacie jest w zasadzie bezpodstawna.



Na realme GT NEO 3 150W można przeglądać internet, ale ...



... jest to także jak sugeruje nazwa telefon do grania

W standardowych zastosowaniach, takich jak oglądanie filmów na telefonie i przeglądanie sieci, udało się nam uzyskać ciągły czas pracy odpowiednio 16 i 18 godzin, czyli nieźle.

Czy realme, aby nie oszczędził na podsystemie foto-wideo w GT NEO 3 150W? Teoria i praktyka

W realme GT NEO 3 150W dostajemy do dyspozycji:

aparat tylny główny: 50 Mpix,

aparat tylny ultraszerokokątny: 8 Mpix, f/2,3, odpowiednik 15 mm (kat widzenia 120 stopni), sensor typu 1/4”

aparat tylny makro: 2 Mpix, f/2.4

aparat przedni: 16 Mpix, f/2.5, sensor typu 1/3,09”, piksel 1,0 um

Oprogramowanie jest takie samo jak we wcześniejszych aparatach realme, przypomina też to co oferuje OPPO. To wygodny interfejs użytkownika.



Przyciski głośności umieszczone po przeciwnej stronie co przycisk włączania, nie są najwygodniejsze jako fizyczny spust migawki, gdy fotografujemy w orientacji aparatu jak powyżej



Interfejs aparatu realme GT NEO 3 150W w nocy. Udało się nawet wykryć twarz

Zdjęcia z testowanego telefonu mają pewną (wcale nie tak oryginalną) cechę. Gdy obejrzymy je w powiększeniu, czego przecież nie robi każdy, a w 100% to już bardzo rzadko, objawi się nam sporo słabsza jakość systemu foto niż u podobnej cenowo konkurencji. Jednakże, gdy te same zdjęcia obejrzymy w całości, ewentualnie w niewielkim powiększeniu, wrażenie będzie zgoła odmienne. Nawet nocne ujęcia, którym faktycznie potrafi brakować szczegółów (ale to problem nie tylko tego telefonu), wywrą bardzo pozytywny efekt. Można powiedzieć, że nawet lepszy niż powinny.

Fotografie z realme GT NEO 3 150W robią wrażenie. I to nawet większe niż powinny. Wniosek? Mimo niedociągnięć producent osiągnął efekt, którym jest atrakcyjność zdjęć, a w przypadku telefonów często o to właśnie chodzi

Format zapisu zdjęć DNG w realme GT NEO 3 150W może okazać się przydatny Potencjał głównego aparatu okazuje się, jak często to bywa, mocno uzależniony od oprogramowania, które w przypadku zdjęć zapisywanych w trybie Pro w formacie DNG pokazuje po raz kolejny, że można lepiej. No, ale ilu z nas fotografuje na co dzień w DNG. Jednak, by pokazać co możemy zyskać, poniżej trzy przykłady porównawcze. Po lewej JPEG prosto z aparatu, po prawej przetworzony plik DNG Po lewej JPEG prosto z aparatu, po prawej przetworzony plik DNG Możliwości DNG (po prawej) dla zdjęcia nocą. Oczywiście efekt jest bardzo zaszumiony, a próba redukcji tegoż szumu skutkuje mocnym rozmyciem detali

To wszystko oznacza, że mimo wszystkich ograniczeń, których bez problemu da się doszukać się w pracy aparatów realme GT NEO 3 150W, możemy być w pełni usatysfakcjonowani zdjęciami, i ich zakresem dynamicznym. A już na pewno fotografiami w przedniego aparatu, gdyż pod tym względem realme radzi sobie całkiem nieźle. Co do kolorystyki, to mamy ty często spotykaną różnice w temperaturze barw pomiędzy poszczególnymi aparatami. Widoczna jest ona najbardziej w słabszym oświetleniu (z tym problemem skutecznie zawalczyło vivo w X80 Pro). Przy dobrym świetle różnice nie są tak widoczne.



Zdjęcie z aparatu o ultraszerokim polu widzenia



Zdjęcie na standardowym polu widzenia



Zdjęcie na zoomie x2

Pomijając ten szczegół, wszystkie zdjęcia mają tendencję do uwypuklania chłodniejszej części spektrum światła. Z tego też powodu wszędzie tam, gdzie jest błękitne niebo, zieleń, ich barwy stają się dominujące nad resztą. Lecz ponownie, ponieważ każdy odbiera kolory na swój sposób, a także różnie w różnych momentach dnia, taka kolorystyka nie musi być uznana od razu za złą.



Przykładowe zdjęcia wykonane głównym aparatem na tylnej ściance



Zastosowanie trybu UltraNight (zdjęcie drugie, po prawej) w przypadku aparatów głównego poprawia naświetlenie, ale w niezbyt dużym stopniu, gdy mamy sporo lamp

Z tyłu najlepiej sprawuje się główny aparat. Zoom x2 z jego wykorzystaniem jest oczywiście tylko namiastką prawdziwego zoomu i kłuje w oczy artefaktami przetwarzania, ale i tak chętnie z niego korzystałem.



Różne typy zdjęć na zoomie x2



Zdjęcia na zoomie cyfrowym x5, x10 i x20. Użyteczność dwóch ostatnich krotności poza telefonem jest wątpliwa

Po aparacie makro nie ma co za wiele oczekiwać. Tak zresztą jest w przypadku wszystkich 2 Mpix układów z optyką, która ostrość ma ustawioną na stałe dla 4 cm odległości od motywu. Fatalnie nie jest (a może jest?), ale już lepiej fotografować na zoomie 2x.



Zdjęcie z aparatu makro



Zdjęcie na zoomie x2. Jak zwykle mamy tu większe rozmycie tła niż w przypadku aparatu makro, ale też ładniejsze kolory

Sporo można zarzucić ultraszerokiemu kątowi widzenia w drugim z aparatów na tylnej ściance. Jednakże podobnie jak w przypadku głównego aparatu, zdjęcia wciąż prezentują jakość satysfakcjonującą, szczególnie, gdy ograniczymy się do ich wykorzystania w mediach społecznościowych. W nocy warto korzystać z ultraszerokiego pola widzenia w połączeniu z trybiem UltraNight, choć efekt w słabym oświetleniu i tak jest mierny. W przypadku zdjęć z głównego aparatu korzyść z tego trybu jest mniejsza. Ba wygląda nawet na to, że i tak w trybie Zdjęcie aktywowana jest swojego rodzaju wersja trybu Noc.



Krawędzie zdjęć na ultraszerokim kącie w wielu telefonach pozostawiają sporo do życzenia. Nie inaczej jest w tym przypadku



Fotografowanie w słabo oświetlonych miejscach skutkuje od razu dużymi szumami i utratą detali ze względu na agresywne odszumianie



Im więcej światła tym lepiej dla ultraszerokiej kamery



Fotografia w trybie Zdjęcie i w trybie UltraNight w przypadku ultraszerokiego kąta. Niestety, efekty nie zawsze są satysfakcjonujące

Filmy najlepiej wypadają w przypadku głównego aparatu na tylnej ściance. Mamy tu bardzo dobre 4K zarówno przy 30 jak i 60 kl/s (szkoda, że stabilizacja obrazu nie idzie w parze z jakością nagrań). Nawet nocne nagrania budzą uznanie. Ultraszerokie pole widzenia otrzymamy już tylko przy rozdzielczości FullHD i będzie to dość kiepskie doświadczenie na dużym ekranie. Jednak wciąż na ekranie telefonu czy w postaci okienka z YouTube, są to filmy, których nagrywania nie musimy unikać.

Relacja cena-wydajność dla realme GT NEO 3 150W. Czy to telefon wart zakupu?

Podsumujmy naszą recenzję realme GT NEO 3 150W. Dopisek 150 W w nazwie, sugerujący moc ładowania, faktycznie zasługuje na obecność. To jak szybko ładuje się ten model realme, niezależnie od sytuacji w jakiej zdecydujemy się rozpocząć to ładowanie, zasługuje na wyróżnienie.

realme GT NEO 3 150W to telefon, który ze względu na superszybkie ładowanie 150W wyceniony jest wyżej niż byłby w wersji jego pozbawionej. Z tym musimy się pogodzić

Również pod innymi względami realme GT NEO 3 150W jest telefonem, który tanio swojej skóry nie sprzeda. Dosłownie i w przenośni, bo cena 3299 złotych może wydać się trochę zbyt wysoka. Dostajemy jednak produkt, który nie ma słabych stron, a ta jedna, ładowanie, jest wybitna. Owszem, gdy zależy wam na bardzo dobrej jakości zdjęć, szczególnie z innych aparatów niż główny, także nocą, w pełni dynamicznej regulacji odświeżania wyświetlacza, no i wreszcie szczytowej wydajności (moim zdaniem nie jest to konieczne) to musicie sięgnąć po lepsze w tej mierze produkty. Mogą to być choćby wspomniane realme GT2 i GT2 Pro, ale też konkurencja spod znaku Samsung czy Xiaomi.

Choć realme GT NEO 3 nie jest z pewnością flagowcem, to sprawi, że jego użytkownik poczuje się jak właściciel takiej klasy telefonu

Jeśli to 150W nie jest dla nas krytyczne, można wziąć pod uwagę tańszy realme GT NEO 3T, który ma jedynie 80W ładowanie, a kosztuje już „tylko” 2499 złotych (w sklepie realme nawet tylko 2099 złotych). Posiadacze starszych wersji realme GT NEO mogą wzdychać do funkcji superszybkiego ładowania, ale powinni tez cieszyć się, że wciąż mają niezłe telefony w kieszeni.

Opinia o realme GT Neo 3 150W Plusy atrakcyjna stylistyka obudowy, na poziomie flagowca,

wydajność chipsetu Dimensity 8100 bardziej niż wystarczająca,

Android 12 i realme UI 3.0 gwarantują płynną pracę,

throttling pojawia się bardzo późno, można go zignorować,

telefon szybko stygnie po nagrzaniu,

jasny ekran AMOLED 120 Hz, ze wsparciem HDR 10+,

superszybkie ładowanie akumulatora, UltraDart 150W,

szybkie doładowywanie w dowolnym momencie,

przyzwoity czas pracy na akumulatorze,

dobrej jakości zdjęcia, choć przede wszystkim, gdy nie są powiększane,

praktyczny zoom cyfrowy x2, dla zastosowania mediach społecznościowych,

atrakcyjne zdjęcia nocne,

niezłe zdjęcia z przedniego aparatu,

dobre wideo 4K z głównego aparatu na tylnej ściance,

zadowalające filmy nocne,

głośniki stereo, dobry dźwięk nawet na maksymalnej głośności,

sprawny czytnik linii papilarnych pod ekranem. Minusy brak bezprzewodowego i zwrotnego ładowania,

ultraszeroki kąt za słaby jak na produkt w takiej cenie,

mało przydatny aparat makro,

wideo ultraszerokie tylko w FullHD,

brak slotu na karty pamięci,

nie ma oficjalnego IP,

cena mimo wszystko może być trudna do przełknięcia.

