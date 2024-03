realme 12 Pro+ 5G to nowy smartfon ze średniej półki, który rzuca wyzwanie nie tylko podobnie wycenionym konkurentom, ale również flagowcom. I chociaż niektórzy mogliby w to wątpić, nawet ze starć z tymi ostatnimi wychodzi z tarczą.

Płatna współpraca z marką realme

Dość popularna jest opinia, że dla większości osób w zupełności wystarczający będzie odpowiednio wybrany smartfon za ok. 2000-2500 zł. Płacenie dwukrotnie wyższej kwoty za model zaliczany do grona flagowców nie ma zaś sensu. Jednocześnie nawet podpisujący się pod nią zdają sobie sprawę, że pewne kompromisy należy w takim wypadku przełknąć i niektóre elementy pozostają zarezerwowane wyłącznie dla najdroższych konstrukcji. A właściwie były, bo realme 12 Pro+ 5G przełamuje tę zasadę. I to najbardziej efektownie jak się da – m.in. w aspekcie fotograficznym.

Przełomowy aparat realme 12 Pro+

realme 12 Pro+ 5G ma przełomowy aparat nie tylko na tle swoich poprzedników, ale również biorąc pod uwagę cały średni segment smartfonów. Obejmuje on obiektyw główny z sensorem Sony IMX890 o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), obiektyw ultraszerokokątny o polu widzenia 112° oraz będący tu zdecydowanie największą gwiazdą obiektyw peryskopowy. Chociaż tego typu technologia jest obecna na rynku smartfonów już jakiś czas, dotychczas pozostawała zarezerwowana wyłącznie dla flagowych modeli.

Czym jest i jak działa obiektyw peryskopowy? Jego specjalna konstrukcja pozwala umieścić optykę o dużej ogniskowej w obudowie o niewielkiej grubości, jakimi cechują się współczesne smartfony. Realizowane jest to poprzez zastosowanie lustra lub pryzmatu, który zmienia kierunek światła wpadającego do układu o 90 stopni. Dzięki temu układ optyczny składający się z soczewek znajduje się w płaszczyźnie, a nie prostopadle do tylnej ścianki obudowy. W realme 12 Pro+ serce tej innowacji stanowi czujnik OmniVision OV64B 1/2” o rozdzielczości 64 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym.

Co konfiguracja trzech takich obiektywów daje w praktyce? To pierwsza implementacja tak wszechstronnego systemu w urządzeniu realme i coś dotychczas niespotykanego w tym segmencie smartfonów. Korzystając z realme 12 Pro+ 5G, można liczyć na aż pięć poziomów zoomu bezstratnego: 0,6X, 1X, 2X, 3X (zoom peryskopowy) i 6X (zoom hybrydowy). To elastyczność pozwalająca na wybór idealnej ogniskowej dla każdej sceny, zapewniająca precyzyjne i żywe zdjęcia niezależnie od odległości od fotografowanego obiektu.

W realme 12 Pro+ 5G dostępny jest również 120-krotny SuperZoom pozwalający na fotografowanie na bardzo duże odległości. To najdalszy zoom dostępny w aparacie w tym przedziale cenowym.

Poza tym na uwagę zasługują m.in. algorytm obrazowania MasterShot opracowany we współpracy z Qualcomm, opcja zapisania zdjęć w formacie RAW oraz Tryb zdjęć nocnych i Tryb zdjęć Księżyca 2.0 stanowiące gratkę dla miłośników nocnej fotografii nieba. Algorytm bokeh dedykowany zdjęciom portretowym ze skróconą ogniskową równą 80 mm sprawia, że rozmycie z głębią ostrości zapewniają wyjątkowe efekty, a fotografowana postać staje się bardziej dynamiczna i dominująca na zdjęciu.

Dla osób lubiących mobilne filmowanie realme 12 Pro+ 5G ma natomiast w zanadrzu nagrywanie filmów w jakości Full HD oraz 4K. Aby zapewnić doświadczenia przypominające używanie kamery filmowej realme zaprosiło do współpracy Claudio Mirandę, zdobywcę Oscara za najlepsze zdjęcia. Pomógł on w opracowaniu trzech niepowtarzalnych filtrów inspirowanych kultowymi filmami, które poprawiają odcienie, styl i kolory, dzięki czemu pozwolą ucieszyć osobisty gust. Dodatkowo realme 12 Pro+ 5G pozwala skorzystać z takich trybów jak np. zwolnione tempo, inteligentne śledzenie wideo czy film poklatkowy gwieździstego nieba.

Luksusowe wzornictwo inspirowane pracami Olliviera Savéo

realme 12 Pro+ 5G już na pierwszy rzut oka wygląda nieprzeciętnie. Design smartfona został zainspirowany rzemiosłem renomowanego francuskiego zegarmistrza Olliviera Savéo, który posiada bogate doświadczenie w projektowaniu dla szwajcarskich marek zegarków najwyższej klasy. realme 12 Pro+ 5G charakteryzuje się projektem emanującym wyrafinowaniem i elegancją. Uwagę przyciągają przede wszystkim złota ramka z ryflowaniem oraz polerowana tarcza z efektem promieniowania słonecznego.

Telefon jest dostępny w dwóch kolorach: beżowym oraz granatowym. Obudowa spełnia założenia normy IP65, a jej tył został pokryty wegańską skórą, która nie tylko doskonale wpisuje się w oryginalne wykonanie realme 12 Pro+ 5G, ale ma też walory praktyczne – jest miła w dotyku i odporna na zabrudzenia.

Wysoka wydajność realme 12 Pro+ 5G

Rozbudowane możliwości fotograficzne i atrakcyjna stylistyka to jednak nie wszystko, czym powinien cechować się nowoczesny smartfon. Absolutnie niezbędna jest wysoka wydajność i w tym elemencie realme 12 Pro+ 5G również wypada doskonale.

Sercem urządzenia został Snapdragon 7s Gen 2. To jeden z najnowszych układów firmy Qualcomm, wykonany w 4 nm procesie technologicznym i rozbudowany o układ graficzny Adreno 710. Zapewnia świetną płynność działania i wydajność, która wystarczy do realizacji wszystkich zadań, jakie można stawiać przed współczesnymi smartfonami. realme 12 Pro+ 5G działa doskonale nie tylko podczas codziennej pracy, ale też w trakcie obsługi popularnych aplikacji społecznościowych, komunikatorów, a nawet multimediów i gier.

Cieszenie się ulubionymi formami rozrywki na realme 12 Pro+ 5G uprzyjemnia rewelacyjny wyświetlacz. Ma dużą przekątną 6,7 cala oraz zakrzywione krawędzie, a także wysoką częstotliwość odświeżania 120 Hz. Takie rozwiązanie sprawia, że obraz jest wyświetlany więcej razy w ciągu sekundy, co w praktyce zapewnia wrażenie płynniejszego ruchu.

Jest to odczuwalne zwłaszcza podczas przewijania stron internetowych, odtwarzania animacji oraz grania. Dodatkowo wyświetlacz zastosowany w realme 12 Pro+ 5G został wykonany w technologii OLED z Pro-XDR. Oferuje nie tylko wysoką szczegółowość, ale też świetny kontrast i doskonale odwzorowane, nasycone kolory. Jasność maksymalna sięgająca 950 nitów to z kolei gwarancja, że ekran będzie czytelny nawet podczas korzystania ze smartfona w słońcu.

Aż 12 GB RAM i bateria z technologią SUPERVOOC

Ponadprzeciętnie wypadają również zasoby pamięci, na jakie może liczyć użytkownik realme 12 Pro+ 5G. To aż 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej, czyli wartości będące standardem jedynie w najdroższych telefonach flagowych, a nie w średnim segmencie cenowym.

Duża ilość pamięci RAM wpływa na wydajność smartfona. Nie tylko podczas gier, bo doceni ją każdy, kto np. otwiera wiele zakładek w przeglądarce internetowej czy kilkanaście aplikacji. Telefon mający dużo pamięci RAM działa szybciej przy większym obciążeniu i jest odpowiednio przygotowany na przyszłe aktualizacje systemu Android. 512 GB pamięci wewnętrznej sprawia natomiast, że nikomu nie powinno zabraknąć miejsca na dodatkowe aplikacje, dokumenty czy ulubione gry, a także zdjęcia, co jest szczególnie ważne w modelach dedykowanych sympatykom mobilnej fotografii.

Wśród kluczowych elementów specyfikacji każdego smartfona znajduje się bateria. W tym punkcie realme 12 Pro+ 5G również wypada nieprzeciętnie. Posiada baterię o pojemności 5000 mAh, która zapewni niezbędną energię na cały, nawet bardzo intensywny dzień.

Dzięki technologii SUPERVOOC 67W można cieszyć się kolejnymi godzinami użytkowania smartfona po krótkim ładowaniu. Uzupełnienie baterii w realme 12 Pro+ 5G od 1 do 50 proc. trwa zaledwie 19 minut.

