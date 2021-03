Wyobraź sobie, że siadasz na stołku przywódcy, mającego pod sobą supermocarstwo. Realpolitiks II pozwoli ci się sprawdzić w takiej roli, o ile najpierw doprowadzisz swoją nację do tego poziomu. Znamy już datę premiery tej gry.

Realpolitiks II to drugie podejście Polaków z Jujubee do tematu strategii ekonomicznej osadzonej we współczesnym świecie (a właściwie wariacji na jego temat). Możesz przejąć kontrolę nad jedną z 216 nacji i uczynić z niej supermocarstwo. Narzędzia? Rozwój ekonomii i technologii, stawianie właściwych budynków i dobrej infrastruktury, działania szpiegowskie, dyplomacja oraz wojny (na których nawet najdrobniejsze szczegóły będą miały znaczenie).

Realpolitiks II z datą premiery

Realpolitiks 2 ukaże się już 8 kwietnia 2021 roku, a właściwie tego dnia opuści program wczesnego dostępu. W niedokończoną wersję mogliśmy grać od ubiegłorocznego listopada i otrzymaliśmy w tym czasie 13 aktualizacji. Teraz wreszcie doczekamy się kompletnego wydania, (mamy nadzieję, że) dopracowanego i (to już na pewno) uzupełnionego o kampanię postapokaliptyczną. W tej ostatniej przyjdzie nam spróbować swoich sił w czasach terroryzmu, pandemii i klęski głodu.

Warto wspomnieć o zapewnieniach twórców, że „dwójka” będzie znacznie bardziej rozbudowana niż „jedynka”. Nie będzie znanych z poprzedniczki uproszczeń, a zamiast tego otrzymamy zaawansowane systemy zarządzania państwem. Oprócz przygotowanych przez Jujubee kampanii i ponad tysiąca wydarzeń dostępne będą także narzędzia do tworzenia własnych scenariuszy i elementów.

Zobacz gameplay Realpolitiks 2:

Źródło: Jujubee, informacja własna

