Platformowa gra akcji wyprodukowana na podstawie książkowej serii autorstwa Ryo Muzino jest już dostępna na konsolach. Zobacz najnowszy trailer tytułu.

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth to produkcja typu metroidvania, która jest efektem wspólnego projektu studia Team Ladybug oraz Why so Serious?. W grze znajdziemy się w fantastycznym świecie Forcelia. Główną bohaterką jest elfka Deedlit, która budzi się nagle w labiryncie, nie mając pojęcia, jak tam się znalazła, ani gdzie dokładnie jest. Gracze będą musieli odnaleźć odpowiedzi na dręczące postać pytania oraz spróbować dotrzeć do wyjścia.

Poniżej możecie obejrzeć trailer produkcji:

Gra jest dostępna od dzisiaj na konsolach PS4, PS5, Xbox Series X|S oraz Xbox One. 28 stycznia 2022 będzie miała miejsce premiera na Nintendo Switch.

