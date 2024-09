Stare dyski twarde stanowią poważny problem dla centrów danych. Firma Microsoft znalazła sposób na bezpieczne usunięcie zbędnych danych, jednocześnie dbając o recykling pozostałych elementów dysków.

Duże centra danych wciąż korzystają z dysków twardych HDD ze względu na ich pojemność i niezawodność. Po zakończeniu okresu eksploatacji, konieczne jest bezpieczne usunięcie danych z tych nośników. W największych centrach danych to ogromne wyzwanie, ponieważ firmy muszą zniszczyć ogromne ilości dysków. Szacuje się, że Microsoft każdego roku niszczy około miliona dysków twardych ze swoich centrów danych.

Microsoft postanowił podejść do tematu w odpowiedzialny sposób i opracował zautomatyzowany sposób recyklingu dysków twardych.

Recykling dysków twardych

Pomysł na Microsoft Circular Center narodził się podczas hackathonu Microsoft w 2022 roku. Ranganathan Srikanth opracował wyspecjalizowane działy zajmujące się recyklingiem wycofanych z użytku dysków twardych. Rozwiązanie to umożliwia bezpieczną utylizację talerzy z danymi oraz recykling pozostałych elementów nośników, co pozwala firmie zmniejszyć ilość odpadów i emisję dwutlenku węgla.

Robot analizuje budowę dysku twardego, a następnie rozkręca jego obudowę, wydobywając poszczególne elementy nośnika. Talerze z danymi są przekazywane do utylizacji, natomiast pozostałe elementy składowane do ponownego wykorzystania lub przetworzenia materiałów.

Microsoft twierdzi, że recykling dysków twardych jest bardziej przyjazny dla środowiska niż niszczenie całych nośników, a jednocześnie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo przechowywanych danych. Roboty mogłyby znaleźć zastosowanie również w innych centrach danych.

„Wykorzystując uczenie maszynowe, centra te będą wycofywać serwery z eksploatacji na miejscu, sortując części wielokrotnego użytku dla firmy Microsoft, klientów lub odsprzedaży, a także wykorzystując spostrzeżenia w celu poprawy zrównoważonego rozwoju sprzętu w przyszłości”.

s

Projekt “The Secure and Sustainable Disposal of Hard Disks “ (Bezpieczna i zrównoważona utylizacja dysków twardych) miał na celu osiągnięcie 90% wskaźnika ponownego wykorzystania i recyklingu wszystkich dysków twardych do 2025 roku. Program pilotażowy w Amsterdamie wykazał korzyści, takie jak skrócenie przestojów, zwiększona dostępność części i niższa emisja dwutlenku węgla, przy oczekiwanym wzroście ponownego wykorzystania serwerów i komponentów do 90% do 2025 roku.

foto na wejście: Adobe Stock