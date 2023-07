Po miesiącu protestów, oburzenia, złości i niepokojów ze strony społeczności, Reddit w końcu przestawił przełącznik – wszystkie aplikacje zewnętrznych programistów, którzy nie opłacili dostępu do nowego API, przestały dzisiaj funkcjonować.

Aplikacja na iOS – Apollo – która stała się jednym z kluczowych punktów ostatnich protestów przeciwko zbliżającym się cenom API Reddita, przestała ładować jakiekolwiek treści z platformy. Kiedy dzisiaj rano otworzyłem tę aplikację, dostałem wiadomość pożegnalną od dewelopera (Christiana Seliga). W samym Apollo wszystko przestało działać, a jedyny widok w każdym oknie, to wyłącznie obracające się koło ładowania treści.

Inne tego typu aplikacje, są w podobnym stanie. BaconReader wyświetla natomiast komunikat o błędzie: „Żądanie nie powiodło się: błąd klienta (429)”. Klikanie w łącze „Dotknij, aby odświeżyć”, nic w tej kwestii nie zmienia. W Sync, również wszystko przestało działać i wyświetla się wyłącznie komunikat: „Błąd ładowania strony: 401”.

Wiedzieliśmy, że ta chwila nadchodzi. Wkrótce po tym, jak Selig przyznał w maju, że dostęp do API będzie kosztować go około 20 milionów dolarów rocznie! Wobec tego uznał, iż nie ma możliwości sfinansowania dostępu do nowego interfejsu programistycznego i zamknie swój wieloletni projekt do końca czerwca.

Użytkownicy byli oburzeni traktowaniem przez firmę Seliga i innych programistów popularnych aplikacji do obsługi platformy Reddit. Zaczęto organizować protesty, pisać petycje, czy zmieniano ustawienia grup na NSFW (by przedsiębiorstwo nie zarabiało na występujących tam reklamach). Doszło nawet do kradzieży masy danych platformy dla okupu. Wszystko było robione po to, aby zmusić Reddita do zmiany swojej decyzji. Finalnie, pomimo tego, że ponad 8 000 społeczności zostało wygaszonych i/lub dostęp był do nich ograniczony, Reddit utrzymał swoje stanowisko.

Także kurz bitewny opadł, a na placu boju została garstka aplikacji (tj. Narwhal, Relay, czy Now), która przejdzie na model subskrypcyjny, by móc opłacać nowe API platformy Reddit. Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z tą samą sytuacją, jaka jakiś czas temu wydarzyła się na Twitterze. Także pozostaje nam tylko zadać Wam pytania – Zamierzacie nadal korzystać z Reddita? Czy w ogóle z niego korzystaliście? Co myślicie o tym wszystkim? Komentarze są do Waszej dyspozycji!

Żródło: TheVerge, Apollo, Własne