Redkey F10 to wygodny, wydajny i ciepło oceniany odkurzacz pionowy. Tylko w tym tygodniu możesz go kupić za dwie trzecie ceny – warto się pospieszyć!

Dopiero co miał swoją premierę, a do tego zbiera niesamowicie pozytywne recenzje. Ci, którzy zdecydowali się kupić odkurzacz Redkey F10, zachwalają bardzo dobry stosunek ceny do oferowanych możliwości. Zresztą też go testowaliśmy i z czystym sumieniem przyznaliśmy mu 4,5 gwiazdki na 5 możliwych. A co ty na to, by zapłacić za niego o 32% mniej? Teraz na AliExpress jest taka możliwość.

Odkurzacz Redkey F10 tańszy o 32% - tylko w tym tygodniu

Tylko do 28 sierpnia możesz kupić Redkey F10 za 685,98 zł, podczas gdy normalnie za ten odkurzacz trzeba zapłacić ponad 1000 złotych. Nie musisz się też obawiać o kwestie związane z dostawą, bo produkt jest wysyłany z magazynu w Polsce (z którego wyjedzie do ciebie najpóźniej w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia). Co więcej, dostawa jest zupełnie darmowa.

Jeśli uda ci się znaleźć wśród 100 pierwszych kupujących, otrzymasz jeszcze w prezencie supercichą szczoteczkę elektryczną Oclean Air2, a niezależnie od tego, czy będziesz wśród najszybszych, weźmiesz udział w losowaniu domowej bieżni Urevo U1.

Co ma w sobie Redkey F10, że tak go zachwalają?

Redkey F10 ma składaną konstrukcję – wystarczy wcisnąć jeden przycisk, by złożyć rurę o 90 stopni. Dzięki temu bez trudu dociera na przykład pod meble, a ty nie musisz kucać, chodzić na czworaka czy nawet się schylać. Nic dziwnego, że uwielbiają go osoby starsze.

F10 bierze też na siebie pełną odpowiedzialność za efektywną eliminację kurzu z każdego zakamarka. Ułatwia do dobrze przemyślana głowica. Pomocne na co dzień okazuje się również doświetlenie z przodu, pozwalające ujrzeć drobinki, próbujące się ukryć przed naszym wzrokiem.

Co więcej, odkurzacz sam wykrywa ilość kurzu i w czasie rzeczywistym dostosowuje do niej siłę ssania. Przez to zawsze jest wystarczająco duża, by zebrać go w całości, i nie za duża, by nie marnować niepotrzebnie energii.

Gdy trzeba, siła ssania może być naprawdę duża – Redkey F10 może pochwalić się wartością 23 000 Pa. Oferuje też trzystopniową filtrację (dzięki czemu wchłonięte zanieczyszczenia nie trafiają ponownie do pomieszczenia) oraz odłączany akumulator (co ułatwia jego ładowanie). A skoro przy nim jesteśmy, to wypada wspomnieć o czasie pracy w okolicach 1 godziny.

Na uwagę zasługuje także funkcja usuwania kurzu ze zbiornika za pomocą jednego przycisku. Dzięki niej nie musisz obawiać się o to, że pobrudzisz się lub zabrudzisz otoczenie podczas przesypywania zawartości do kosza na śmieci.

Producent odkurzacza Redkey F10 zadbał również o dodatkowe szczotki w zestawie, żeby możliwe było dokładne wyczyszczenie różnego typu powierzchni. Przysłowiową wisienką na torcie jest natomiast wyświetlacz w rączce, ułatwiający obsługę. A teraz wszystko to możesz mieć za mniej niż 700 złotych.

Artykuł powstał we współpracy z Redkey/AliExpress.