Ofensywa AI. Nowe modele ASUS z nagrodami
ASUS na CES 2026 zaprezentował szerokie portfolio urządzeń z funkcjami AI: od biznesowego ExpertBook Ultra, przez linię ProArt dla twórców, po Zenbook DUO i A16. Firma podkreśliła strategię Ubiquitous AI i architekturę end-to-end.
ASUS podczas wydarzenia Always Incredible w Las Vegas skupił się na trzech filarach: Workspace AI, Creator AI i Everyday AI. Producent pokazuje, jak połączyć chmurę i lokalne przetwarzanie, aby przyspieszyć pracę i uprościć codzienne czynności użytkowników.
Workspace AI: platforma MyExpert i ExpertBook Ultra
Centralnym elementem dla firm jest ASUS MyExpert. Platforma łączy AI Chat, Knowledge Hub, Advanced Tools (AI Writer i Mail Master), AI ExpertMeet z listami zadań po spotkaniach oraz File Search. Producent akcentuje mechanizmy ochrony danych i integrację Cloud/On‑Prem.
ExpertBook Ultra (B9406) to Copilot+ PC z obudową z magnezu i aluminium, grubością 10,9 mm i masą od 0,99 kg. Sprzęt może korzystać z Intel Core Ultra X9 z NPU do 50 TOPS, ma chłodzenie ExpertCool Pro (TDP do 50 W), ekran 3K Tandem OLED, dźwięk Dolby Atmos i zabezpieczenia ExpertGuardian.
Creator AI: ProArt z narzędziami StoryCube i MuseTree
Ekosystem ASUS ProArt wspiera twórców aplikacjami StoryCube, MuseTree i Creator Hub. Firma pokazała ProArt GoPro Edition (PX13) z procesorem AMD Ryzen AI Max+ 395, do 128 GB pamięci zunifikowanej i klawiszem GoPro. Model otrzymał CES 2026 Innovation Award.
ASUS ProArt PZ14 (HT7407) to najwydajniejszy tablet kreatywny ASUS z 18‑rdzeniowym Snapdragon X2 Elite (do 80 TOPS). Oferuje ekran Lumina Pro OLED, akcesoria (ASUS Pen 3.0, klawiatura BT, etui‑podstawka) i spełnia normy MIL‑STD‑810H oraz IP52.
Everyday AI: Zenbook DUO, A16, A14 i komputery do domu
Zenbook DUO ma dwa 14‑calowe panele ASUS Lumina Pro OLED, zawias ograniczający szczelinę o 70 proc., procesory Intel Core Ultra X9 i NPU do 50 TOPS. Otrzymał wyróżnienie CES 2026 w kategorii AI.
Zenbook A16 z 16‑calowym 3K OLED i Snapdragon X2 Elite Extreme (80 TOPS) waży 1,2 kg i także zdobył nagrodę.
Zenbook A14 o masie poniżej 1 kg wykorzystuje Snapdragon X2 Elite (80 TOPS) i stawia na długą pracę na baterii. ASUS V400 AiO to pierwszy All‑in‑One Copilot+ PC z Snapdragon X, 24‑calowym ekranem FHD i lokalną akceleracją AI 45 TOPS.
Seria ASUS V Series Home Desktop łączy cichą pracę i wzornictwo do salonu. Konfiguracje obejmują nowe procesory Intel lub AMD Ryzen (w tym Ryzen AI 7 >50 TOPS) oraz opcjonalnie podwójne RTX 5060. Producent stawia na trwałość i zasilacze 80 PLUS Platinum.
