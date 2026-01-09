Będziesz chciał korzystać z nowej wersji Bixby. Samsung ma sprytny plan

Czy po aktualizacji telefonu do One UI 8.5 przesiądziesz się z Gemini na Bixby? To coraz bardziej realny scenariusz.

Bixby to autorski asystent głosowy Samsunga, który zadebiutował w 2017 roku. Koreańczykom jak dotąd nie udało się rozwinąć go do poziomu, w którym stanowiłby on mocną alternatywę dla Asystenta Google, nie mówiąc już o Gemini.

Najwidoczniej Samsung się jednak nie poddaje i znalazł sposób, by przenieść Bixby do ery generatywnej sztucznej inteligencji.

Bixby dostaje turbodoładowanie dzięki Perplexity

O tym, że Bixby integruje się z Perplexity, mówi się od ubiegłego roku. Tymczasem profil Galaxy Techie opublikował na X spory zestaw zrzutów ekranu, które prezentują nową wersję asystenta w akcji.

Perplexity to inteligentna odpowiadarka, która wykorzystuje duże modele językowe do generowania gotowych odpowiedzi na złożone pytania. Aplikacja ma także zaawansowany tryb głosowy, możliwość sterowania wybranymi funkcjami telefonu oraz funkcję tworzenia dokumentów i prostych aplikacji. Apka cieszy się bardzo dobrą opinią wśród użytkowników (średnia ocen w Google Play to 4,7/5).

Integracja Bixby z Perplexity nie została jeszcze ogłoszona oficjalnie, ale dostrzeżono ją w testowej wersji systemu One UI 8.5. Oczekuje się, że nowe oprogramowanie zadebiutuje na przełomie lutego i marca wraz z serią Galaxy S26, a następnie trafi w ramach aktualizacji na starsze smartfony.