Republika Graczy Asusa. Nowe propozycje dla gamerów

ASUS Republic of Gamers na CES 2026 odsłonił wizję gamingu nowej generacji. Wśród premier znalazły się: Zephyrus G14/G16 z AI, dwuekranowy Zephyrus Duo 16, współpraca z Kojima Productions i desktop ROG G1000.

ASUS zaprezentował podczas CES 2026 "swoją wizję przyszłości gamingu". Firma zaprezentowała nowe technologie wspierające graczy i twórców, a w centrum znalazły się technologie tworzące ekosystem gamingowy ROG.

Laptopy ROG Zephyrus z AI i ekranami HDR

ROG rozwinął linię Zephyrus dla mobilnych graczy i twórców. Modele G14 (GU405/GA403) i G16 (GU606) łączą wysoką wydajność z lekką obudową. Nowe wyświetlacze Nebula HDR oferują do 1100 nitów, 100% DCI-P3 i dokładność Delta E < 1.

W G14 i G16 zastosowano procesory Intel Core Ultra Series 3 z mocą NPU do 50 TOPS. G14 może działać z GeForce RTX 5080, a G16 z RTX 5090, z wyższymi limitami TGP (do 130 W i 160 W). Wsparcie DLSS 4 i Frame Generation podnosi płynność w grach.

Copilot+, chłodzenie i mobilność

Wariant G14 (GA403) jest dostępny także z AMD Ryzen AI nowej generacji i certyfikacją Copilot+. Lokalne przyspieszenie zadań AI zwiększa wydajność w grach i edycji. ROG Intelligent Cooling wykorzystuje ciekły metal, nowe wyloty i przeprojektowany spód obudowy.

Dłuższy czas pracy na baterii i pełnowymiarowy czytnik SD ułatwiają pracę w terenie. G14 otrzymał frezowaną CNC aluminiową obudowę, wzór Slash Lighting i wykończenie glass-mirror. To połączenie mobilności z mocą i dopracowanym wzornictwem.

Zephyrus Duo 16: dwa panele 3K OLED 120 Hz

ROG Zephyrus Duo 16 (GX651) ma dwa dotykowe ekrany 3K ROG Nebula HDR OLED 120 Hz i 0,2 ms. Główny panel wspiera NVIDIA G-SYNC. Pięć trybów pracy pozwala dopasować osiągi do gry, streamingu i zadań kreatywnych.

Wydajność zapewniają najnowszy procesor Intela i GeForce RTX 5090 Laptop GPU. ROG Intelligent Cooling z komorą parową, dwoma wentylatorami i warstwą grafitową utrzymuje stabilność pod obciążeniem.

ROG x Kojima Productions: Flow Z13-KJP i peryferia

Centralnym urządzeniem współpracy jest ROG Flow Z13-KJP. To 2-w-1 z AMD Ryzen AI Max+ 395, Radeon 8060S i 50 TOPS NPU. Ekran 13,4 cala 2.5K Nebula HDR 180 Hz i odłączana klawiatura sprzyjają pracy i grze w drodze.

Projekt obudowy przygotował Yoji Shinkawa, inspirowany maskotką Ludens. W zestawie motywy Armoury Crate i tapety. Peryferia KJP: słuchawki ROG Delta II-KJP z 50 mm przetwornikami i do 100 h pracy, mysz Keris II Origin-KJP 63 g z sensorem 42 000 dpi oraz podkładka Scabbard II XXL-KJP.

ROG G1000: desktop z holograficznym wentylatorem

ROG G1000 wprowadza AniMe Holo Fan – holograficzny system wentylatora z oddzielną komorą, by nie zakłócać chłodzenia i ograniczać hałas. Za CPU odpowiada ROG Thermal Atrium z 420-mm AIO i izolowanymi kanałami przepływu.

Konfiguracje obejmują GeForce RTX 5090/5080 (ROG Astral), ROG Strix RTX 5070 Ti lub Radeon 9070XT, do 128 GB DDR5 i 4 TB PCIe 5.0. Obudowa ATX Ultra Tower 104 l, Fan Key do szybkiego boostu, personalizacja w Armoury Crate i Aura Sync.