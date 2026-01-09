Chcesz kupić okulary Meta Ray-Ban Display? Mark Zuckerberg ma złe wieści

Mamy początek 2026 roku, więc okulary Mety z wyświetlaczem powinny lada moment wylądować na sklepowych półkach w Europie. Firma zmieniła jednak plany.

"Z powodu bezprecedensowego popytu i ograniczonej dostępności towaru, podjęliśmy trudną decyzję o wstrzymaniu ekspansji na rynki międzynarodowe, która była planowana na początek 2026 roku" - poinformowała Meta podczas targów CES 2026.

Producent nie wyznaczył żadnego nowego terminu, ale dodał, że w Stanach Zjednoczonych "listy oczekujących sięgają już daleko w głąb 2026 roku". Najwidoczniej wpadka podczas prezentacji nie zniechęciła amerykańskich klientów.

Sprzedaż na rodzimym rynku Mety ruszyła na początku września. Debiut w Europie miał się zacząć od Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Kanady.

Okulary Meta Ray-Ban Display z nowymi funkcjami

Na CES 2026 ogłoszona została także aktualizacja oprogramowania, która rozszerza funkcjonalność okularów.

Pierwsza nowość to tryb telepromptera. Podczas przemówień publicznych użytkownicy będą mogli wyświetlić na wbudowanym w okulary ekranie notatkę i przewijać ją delikatnymi ruchami nadgarstka, wykrywanymi przez opaskę Meta Neural Band.

Pojawiła się też nowa metoda wprowadzania tekstu na WhatsAppie i Messengerze. Użytkownicy mogą pisać palcem po dowolnej powierzchni, a opaska ma odczytać ruchy mięśni i zamienić je w tekst.

Od dnia premiery okulary Meta Ray-Ban Display też funkcję pieszej nawigacji, ale producent postanowił zbudować autorskie mapy od podstaw, dlatego te dopiero raczkują. Aktualizacja rozszerza listę obsługiwanych miast z 28 do 32.