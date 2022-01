Sieć 5G nie zdążyła się jeszcze na dobre zadomowić w Polsce, a Chińczycy już pracują nad kolejną generacją - 6G. Nowa technologia pozwala osiągnąć prędkość ponad 200 Gb/s przesyłu danych w sieci komórkowej.

Sieć 6G z rekordową prędkością transferu danych

Jeszcze w zeszłym roku japońscy inżynierowie chwalili się rekordem prędkości transmisji danych przy pomocy nowych światłowodów - wynosił on aż 178 Tb/s. Teraz dowiadujemy się o kolejnym rekordzie, tym razem dotyczy on jednak sieci komórkowej.

Chińscy naukowcy z laboratorium w Nankinie uzyskali wynik aż 206,25 Gb/s w sieci mobilnej. Taka prędkość jest możliwa dzięki standardowi 6G, nad którym od jakiegoś czasu trwają prace.

Wytyczne dla sieci 6G jeszcze nie istnieją. Nie oznacza to jednak, że naukowcy nie pracują nad nową generacją łączności. Jak widać - pracują i idzie im to wyjątkowo sprawnie.

Choć organizacja odpowiedzialna za standardy dotyczące łączności mobilnej nie przygotowała odpowiednich wytycznych dla sieci 6G, to prace nad nową generacją pracującą na pasmach terahercowych (THz) trwają od dawna, a w 2020 swoje plany ogłosił Samsung.

5G może się schować

Jak twierdzą naukowcy - przesył danych za pośrednictwem sieci 6G może być 10-20 razy szybszy w porównaniu do 5G. Oznacza to, że z wykorzystaniem pojedynczej długości fali możliwy jest transfer plików z prędkością 103,125 Gb/s i nawet 206,25 Gb/s w przypadku podwójnej długości.

Z racji jeszcze większej niezawodności sieci 6G w stosunku do 5G, może być ona wykorzystywana m.in. do metaverse, a nawet w satelitach.

Chińczycy działają nad 6G, a na naszym podwórku jeszcze niektórzy z nas nie mają dostępu do 5G. Jak to wygląda u Was? Jesteście w zasięgu nowej łączności? Korzystacie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: globaltimes.cn