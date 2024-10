Fani Nintendo czekają na konkrety w temacie Nintendo Switch 2. Zamiast tego Japończycy uraczyli nas innym sprzętem. Za 99,99 dolarów można zamówić Nintendo Sound Clock: Alarmo – budzik, który przypadnie do gustu fanom Nintendo, jeśli mają zasobne portfele.

Nintendo Switch, choć niewielki, osiągnął wielki sukces. Najnowsza konsola Japończyków już sprzedała się w ponad 143 mln egzemplarzy, zmierzając w stronę wyniku Nintendo DS. (154 mln) i PlayStation 2 (155 mln). Wobec tak gigantycznego sukcesu, nie dziwi nas, że społeczność graczy oczekuje na kolejną konsolę od Nintendo, która będzie ewolucją Switcha. Problem w tym, że japońska firma wcale nie spieszy się z przekazywaniem informacji na jego temat.

Na zapowiedź premiery Nintendo Switch 2 czekamy już naprawdę długo. Przy okazji każdego kolejnego wydarzenia Nintendo pokazuje, że chce wyciągnąć jeszcze trochę z obecnej wersji konsoli. Ale nie oznacza to, że w japońskiej firmie nie planują wypuszczania na rynek kolejnych sprzętów. Wystarczy spojrzeć na Nintendo Sound Clock: Alarmo.

Nintendo Sound Clock: Alarmo – gamingowy budzik

Czymże byłby świat, bez kompletnie zbędnych gadżetów dla najbardziej zagorzałych fanów? Przykładem tego rodzaju urządzenia jest budzik od Nintendo. Alarmo wykorzystuje motywy znane z popularnych gier Nintendo, by ich fani mogli budzić się w rytm dobrze znanych im motywów. Z czasem motywy te zdążą zbrzydnąć do tego stopnia, że nie gracze nie będą mogli grać w ukochane Mario czy Zeldę – kto chciałby, aby jego ukochana gra kojarzyła mu się z wstawaniem o 4:30, żeby zdążyć odbić kartę o 6:00?

W Nintendo uznano, że jest to dobry pomysł. Co więcej, Alarmo wyposażony jest w czujnik ruchu. Motyw muzyczny, pełniący rolę alarmu, to tylko jeden z rodzajów odgłosów, które usłyszymy. Gdy poruszamy się na łóżku, będziemy słyszeć dodatkowe dźwięki, zsynchronizowane z naszymi ruchami. Oznacza to, że kręcąc się na łóżku przy wybranym motywie Mario, usłyszymy odgłosy zbierania pieniążków z gry o wąsatym hydrauliku.

Budzik od Nintendo. Ile to kosztuje?

Nintendo uruchomiło już przedsprzedaż Nintendo Sound Clock: Alarmo. Domyślnie można korzystać z motywów, bazujących na pięciu grach – Super Mario Odyssey, Pikmin 4, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3 i RingFit Adventure. W każdej grze zawartych jest siedem wariantów alarmów, nazywanych scenami. Po połączeniu z internetem będzie można pobrać kolejne motywy, jeśli takie zostaną udostępnione.

Budzik ma też funkcję ułatwienia zasypiania przez odtwarzanie specjalnych dźwięków. Dostępny jest też monitoring snu na podstawie ruchu użytkownika budzika. Ostatnia z funkcji to cogodzinne "kukułki", które wykorzystują postacie znane z gier Nintendo.

Nintendo Sound Clock: Alarmo będzie początkowo dostępne do kupna jako oferta ekskluzywna dla użytkowników Nintendo Switch Online. Za sprzęt przyjdzie nam zapłacić 99,99 dolarów amerykańskich. Polska cena urządzenia nie jest jeszcze znana.