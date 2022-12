Replaced, swoją pierwszą zapowiedzią, wzbudziło niemałe zachwyty w połowie 2021 roku, podczas Xbox & Bethesda Showcase. Minęło jednak sporo czasu, a o tym niezwykłym tytule niemal zupełnie ucichło. Aż do teraz…

The Game Awards 2022 startuje z przytupem

Jeszcze dobrze tegoroczne growe „oskary” się nie rozkręciły, a już dostaliśmy małą bombkę w postaci nowego zwiastuna Replaced – gry, o której wspominaliśmy jeszcze w 2021 roku, przy okazji hitów mających pojawić się w Xbox Game Pass. No ale jak to zwykle bywa coś z zapowiedzianej wówczas listy musiało zaliczyć poślizg. Niestety, Replaced – fenomenalnie wyglądającej, retrofuturytycznej platformówce 2,5D też się to przytrafiło, choć w jej wypadku ma to poważniejsze uzasadnienie.

Za tym niezwykłym projektem stoi bowiem studio, którego część pracowników znajduje się na ogarniętej wojnie Ukrainie. O dziwo jednak prace są wciąż kontynuowane czego dowodem może być najnowszy zwiastun Replaced zaprezentowany podczas gali The Game Awards 2022. I co tu dużo pisać – jeśli dotąd na ten tytuł nie czekaliście to chyba czas to zmienić. Replaced wygląda bowiem absolutnie zjawiskowo. Premiera na PC, Xbox Series X|S i Xbox One gdzieś w 2023 roku.

Źródło: The Game Awards 2022