Fani kultowej serii gier wideo od Capcomu zdążyli już chyba porzucić nadzieję na ich udaną adaptację. Mimo to kolejne próby są wciąż podejmowane. Ich najnowszym efektem jest aktorski serial Resident Evil: Remedium. Zanosi się na punkt zwrotny czy raczej gwóźdź do trumny?

Resident Evil: Remedium Netflixa – co zdradza pierwszy zwiastun?

Trailer Resident Evil: Remedium startuje w rytm złowrogiej melancholii, przenosząc widza prosto do New Raccoon City. Wszystko za sprawą przeprowadzki sióstr Jade (Ella Balinska) i Billie – córek Alberta Weskera (Lance Reddick) – które już wkrótce odkryją mroczne tajemnice swojego ojca.

Prawdziwy armagedon jednak dopiero przed nimi. Jego namiastki dostarcza dalsza część zwiastuna, zorientowana wokół drugiej linii czasowej. Jest rok 2036. 14 lat wcześniej zabójczy wirus wstrząsnął światem. Postapokaliptyczna rzeczywistość zombie nie oszczędza Jade, próbującej odnaleźć siostrę i rozwikłać związki Alberta Weskera z Korporacją Umbrella. Aby tego dokonać, musi jednak najpierw przeżyć…

Co do samego teasera nie obyło się bez wpadek, na czele z “ewaluującym złem”. Miłośnicy serii nie mogą też przejść obojętnie wokół nadmiernej poprawności politycznej Netflixa, który po raz kolejny dokonał zmiany oryginalnej koncepcji dzieła, obsadzając w głównych rolach ciemnoskórych aktorów. Twórcy w żadnym razie nie silą się jednak na stworzenie wiernej adaptacji pierwowzoru. A Wy co myślicie o takiej odsłonie rodziny Weskerów?

Resident Evil: Remedium – kiedy premiera?

Jak zdradza sam Netflix:

W spokojnym New Raccoon City nigdy nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Nadchodzi czas, by stanąć do walki o przetrwanie – premiera nowego serialu na podstawie kultowej serii gier wideo „Resident Evil” już 14 lipca na Netflix.

Czasu pozostało więc niewiele. Co za tym idzie, zapewne już wkrótce możemy się spodziewać kolejnych materiałów promocyjnych i informacji zza kulis. Na razie dzieło Andrew Dabba wciąż pozostaje niemałą zagadką.

Źródło: Netflix