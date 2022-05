Netflix być może jeszcze w tym roku zaoferuje dodatkowy, tańszy plan dla swoich abonentów. Brzmi dobrze? Nie do końca, bo niższa cena będzie wiązała się z reklamami.

Dodatkowy plan na Netflix z reklamami

Głośno ostatnio o coraz większych problemach Netflix z pozyskiwaniem nowych użytkowników, a nawet z utrzymywaniem dotychczasowych. Zarządzający mimo wszystko nadal najpopularniejszym serwisem VOD, a także wszelkiej maści analitycy nie pozostawiają już złudzeń - Netflix wprowadzi reklamy.

Reed Hastings, współzałożyciel i CEO Netflix, sugerował w jednym z niedawnych wywiadów, iż dopięcie wszystkich szczegółów może zająć nawet dwa lata. Ale wątpliwe aby tak było, najprawdopodobniej opisywany scenariusz ziści się wcześniej.

The New York Times, powołujący się na korespondencję pomiędzy szefostwem Netflix i pracownikami serwisu, twierdzi, iż dodatkowy plan z reklamami zostanie wprowadzony w ostatnim kwartale 2022 roku. Aktualnie cena Netflix to 29 zł, 43 zł lub 60 zł miesięcznie w zależności od planu. Ten dodatkowy ma być tańszy, ale póki co brakuje informacji odnośnie konkretnej kwoty.

Sami jesteście winni. Było nie dzielić kont

Wedle niedawnych statystyk, Netflix stracił użytkowników pierwszy raz od 2011 roku. Remedium na zyski mniejsze niż oczekiwano ma być nie tylko dodatkowy plan z reklamami, ale też dokładniejsze przyjrzenie się użytkownikom dzielącym konta (wedle regulaminu można robić to tylko w obrębie swojego gospodarstwa domowego).

Zarządzający Netflix mówią, że do 222 mln abonentów trzeba doliczyć jeszcze około 100 mln osób oglądających filmy i seriale, ale niemających własnego konta. W marcu opłaty za współdzielenie konta Netflix zostały wprowadzone w pierwszych krajach. Pojawiały się wtedy głosy, że to tylko testy i daleko do rozszerzenia tego o inne regiony. Ale i w tym kontekście sytuacja zaczyna się zmieniać (bo od reklam też kiedyś się odcinano) i zanosi się na to, że osoby dzielące się hasłem z innymi będą płacić więcej niezależnie od tego, w jakim kraju mieszkają.

Co sądzicie o takich zmianach szykowanych przez Netflix?

Źródło: engadget, foto: unsplash