Czy Ród smoka powtórzy wielki sukces Gry o tron? Patrząc na reakcje pod nowym zwiastunem nadchodzącego serialu, nadzieje widzów są spore.

Ród smoka zaprezentowany na nowym zwiastunie

Wprawdzie ostatni sezon Gry o tron zdaniem wielu odbiegał poziomem od wcześniejszych, w ogólnym rozrachunku jest to bardzo wysoko oceniany serial i nikogo nie zdziwiła zapowiedź prequela. Ród smoka, bo właśnie o nim mowa, póki co pozostawał w cieniu, ale wygląda na to, że HBO Max będzie powoli ruszać z szerzej zakrojoną kampanią promującą nową produkcję. A właściwie, już to robi.

10-odcinkowy serial ma przedstawiać wydarzenia (na podstawie twórczości George'a R.R. Martina) rozgrywające się kilkaset lat przed tymi, jakie można było obejrzeć w Grze o tron. Mały przedsmak daje najnowszy zwiastun. Nie da się teraz wyciągać daleko idących wniosków co do poziomu, jaki ten serial zaprezentuje. Pewne jest jednak, że spore nadzieje mają nie tylko sympatycy Game of Thrones, ale też zarządzający HBO Max, w zamyśle których jest to zapewne jedna z najmocniejszych pozycji szykowanych na drugą połowę tego roku.

Ród smoka zwiastun

Kiedy premiera serialu Ród smoka?

Chociaż aż do dziś nie byliśmy zasypywani wieloma materiałami, datę premiery znaliśmy. Tylko zatem o niej przypomniano. Ród smoka zadebiutuje na platformie HBO Max pod koniec tegorocznych wakacji, 22 sierpnia.

Poza nowym zwiastunem do sieci trafiło też kilka plakatów promujących serial. Przedstawiają wybrane, najważniejsze postacie, z jakimi tym razem spotkają się widzowie. To między innymi Daemon Targaryen (wcieli się w niego Matt Smith), a także księżniczka Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), Otto Hightower (Rhys Ifans) czy król Viserys Targaryen (Paddy Considine).

Źródło: HBO Max Polska