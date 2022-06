Poznajemy kolejną grę w jaką będzie można zagrać na goglach wirtualnej rzeczywistości od Sony. Producent zapowiada, że przygody Ethana Wintersa w zamku Lady Dimitrescu będą najbardziej immersyjny przeżyciem jakiego będzie nam dane doświadczyć. Trailer robi wrażenie.

Rośnie biblioteka PSVR2

Już pod koniec bieżącego roku pojawi się najnowszy gadżet od Sony, czyli gogle Playstation VR2. Przyglądaliśmy się im dokładniej w innym materiale. Znany był już wtedy pierwszy tytuł jaki będzie dostępny do gry w wirtualnej rzeczywistości, czyli Horizon Call of the Mountain. Teraz Sony ogłasza kolejny duży tytuł, który otrzyma swój port na PSVR2 i będzie to świetnie oceniane Resident Evil Village.

Pełna immersja w horrorze akcji

Przynajmniej taką zapowiada nam producent. Wedle informacji prasowych szczegółowość jakiej doznamy, kiedy zagłębimy się w świat gry i wszechogarniając poczucie zagrożenia sprawią, że poczujemy się w pełni jak bohater gry, czyli Ethan Winters. Obiecywany poziom detali zostanie osiągnięty dzięki zastosowaniu wyświetlacza 4K HDR, jaki znajdziemy w zestawie. Spore możliwości na pewno da też technologia śledzenia ruchu gałek ocznych, która została zaimplementowana w nowych goglach.

Protagonista, tak jak w podstawowym wydaniu gry, w poszukiwaniu swojej małej córeczki będzie eksplorował zamek krwiożerczej lady Alciny Dimitrescu wraz z otaczającą go wioską i przyległymi terenami. Twórcy obiecują duże możliwości w operowaniu dłońmi Ethana, który będzie mógł zasłonić się nimi przed zagrożeniem, a także w każdej trzymać inną broń palną lub nóż. Jednak biorąc pod uwagę deficyty amunicji, z których słynie przynajmniej początkowy etap gry, to nie oczekujemy że do tytułowej wioski nie wejdziemy niczym Rambo prujący z dwóch karabinów do wszystkiego co się rusza.

Trailer wypuszczony przez Sony zachęca by wejśćw mroczny świat Resident Evil.

