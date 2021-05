Gracie w Resident Evil Village? Jeśli tak, to jesteście w sporym gronie. Capcom już teraz może zapisywać na swoje konto pierwsze sukcesy związane z tym tytułem.

Rekordowe zainteresowanie Resident Evil Village na Steam

Nie ma wątpliwości, że ta doskonale znana seria wciąż nie nudzi się graczom. To nawet zbyt skromne stwierdzenie patrząc po tym, jak duże wzięcie ma Resident Evil Village. To pierwsza gra z serii rozwijanej przez Capcom, która przekroczyła 100 000 jednocześnie bawiących się przy niej graczy. Oczywiście mowa o jednej platformie, w tym przypadku o PC.

Już w dniu premiery licznik dobił do 101 000 graczy, dzień później było jeszcze lepiej, bo odnotowano ponad 106 000 graczy. Do tej pory rekord należał do Resident Evil 2 Remake, ale wynik był zdecydowanie niższy, bo niespełna 75 000 graczy. Gdybyście planowali zakup wersji PC to zajrzyjcie do naszych testów wydajnościowych.

Resident Evil Village zbiera bardzo dobre recenzje

Jest bardzo prawdopodobne, że wielu graczy zostanie z Resident Evil Village nieco dłużej. Pisaliśmy już o tym, że gra zbiera bardzo dobre recenzje w branżowych mediach. Nie inaczej wyrażają się jednak również gracze, a przecież jak wiadomo nie zawsze idzie to w parze.

Optymistyczne są dla producenta i wydawcy również pierwsze doniesienia odnośnie wersji konsolowych. W Wielkiej Brytanii wersja na konsole PlayStation 5 jest już na szczytach list sprzedaży. Biorąc pod uwagę, że innych głośnych premier ostatnio nie było może nie robić to wielkiego wrażenia. Ale warto dodać, że to trzecia co do wielkości premiera na tej platformie, lepiej wystartowały na wspomnianym rynku tylko Spider-Man: Miles Morales i Assassin's Creed Valhalla.

To jak, gracie? Planujecie? Przypominamy, że Resident Evil Village trafił nie tylko na PC i PlayStation 5, ale też na Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One oraz do usługi Google Stadia.

Źródło: steamcharts, Resident Evil, gamesindustry.biz

Warto zobaczyć również: