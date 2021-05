Już tylko dwa dni dzielą nas od premiery Resident Evil Village. Trzeba przyznać, że na ostatniej prostej przed tym wydarzeniem ciekawych informacji nie brakuje.

Lady Dimitrescu z polską twarzą

Już od pierwszych zapowiedzi Resident Evil Village, jednym z najgorętszych wątków jest tutaj Lady Dimitrescu. I nie chodzi o sam fakt konieczności stawienia jej czoła, ale niemal 3 metry wzrostu i ogólnie wygląd, który dość mocno rzuca się w oczy. W minionym tygodniu Internet obiegły informacje, iż twarzy Lady Dimitrescu użyczyła Helena Mańkowska. To rodzima aktorka, która nie jest szczególnie znana w Polsce, ale ma na koncie kilka ról w filmach krótkometrażowych, teledyskach i reklamach, a ostatnio także występ w roli kaskadera Mili Jovovich w filmie Paradise Hills.

Nie chwalił się tym Capcom, o konkretach nie wspominała też sama aktorka. Tyle tylko, że na jej oficjalnej stronie internetowej można zapoznać się z CV, w którym widnieje zapis o pracach przy tajemniczej grze. Mówiący o roku 2018 i... skanowaniu twarzy 3D.

Pierwsze recenzje Resident Evil Village

Capcom nie zdecydował się na dłuższe trzymanie graczy w niepewności i pozwolił branżowym mediom na wcześniejsze opublikowanie recenzji. Być może był pewny swego, bo średnia ocen aktualnie sięga 84% (w przypadku najczęściej recenzowanej wersji na PlayStation 5). To bardzo dobry wynik, podobać może się też spora zgodność co do największych plusów gry, do których zaliczany jest mroczny klimat, projekty lokacji oraz przeciwników (i przeciwniczek), a także dopracowana oprawa graficzna.

Game Informer - 93%

Hobby Consolas - 93%

Android Central - 90%

IGN (Portugalia) - 90%

SpazioGames - 90%

GameSpot - 90%

Push Square - 90%

Shacknews - 90%

Wccftech - 90%

The Games Machine - 88%

Power Unlimited - 88%

XGN - 85%

AusGamers - 80%

PlayStation LifeStyle - 80%

VG247 - 80%

IGN - 80%

Metro GameCentral - 70%

GamesRadar+ - 70%

Digital Trends - 60%

Nasza recenzja jeszcze powstaje, ale nie jest tak, że niczego dla Was nie przygotowaliśmy. Możecie już zapoznać się z testami wydajnościowymi gry.

Czekacie? Planujecie zakup? Resident Evil Village zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, a także starsze PlayStation 4 i Xbox One. Premiera już w piątek, 7 maja.

