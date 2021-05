Można już rozpocząć przygodę w świecie Resident Evil Village. Gra zadebiutowała na PC, konsolach oraz w usłudze Google Stadia. Wszytko wskazuje na to, że warto się nią zainteresować.

Dziś premiera Resident Evil Village

W tym roku branża gier nie zaserwowała nam jeszcze zbyt wielu hitów. Patrząc na zapowiedź majowych premier można było jednak odnieść wrażenie, że powoli będzie się to zmieniać. Trwający miesiąc przyniesie ciekawe debiuty, z których ten najliczniej wyczekiwany ma miejsce właśnie dziś. W ręce graczy trafia Resident Evil Village.

Capcom serwuje najnowszą odsłonę swojej popularnej i cenionej serii na PC, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S oraz PlayStation 4 i Xbox One. Poza tym gra trafia do usługi Google Stadia. Pod względem fabularnym to bezpośrednia kontynuacja Resident Evil VII.

Jaki komputer do Resident Evil Village?

Pojawiały się wątpliwości, czy Resident Evil Village da radę na starych konsolach. Zanosi się na to, że tak, chociaż z oczywistych powodów nie będzie wyglądał tu tak dobrze jak na wydajniejszych platformach.

Właściciele PC już jakiś czas temu otrzymali możliwość sprawdzenia wymagań sprzętowych. Również je dla Was przedstawialiśmy. Teraz możemy dodatkowo zaprosić do przyjrzenia się testom wydajnościowym gry, sprawdziliśmy między innymi to, jaka karta graficzna jest potrzebna do maksymalnych ustawień.

Nowy Resident Evil to bardzo dobra gra. I nie taka straszna

Już dwa dni temu w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze recenzje Resident Evil Village. Aktualnie średnia not wynosi 85%, co trzeba uznać za bardzo dobry wynik. Jeśli się utrzyma (a nie zanosi się, że będzie inaczej) to Resident Evil Village zostanie jedną z najlepiej przyjętych odsłon całej serii. Widać, że Capcom wciąż ma na nią pomysły.

Co ciekawe, kilka dni przed premierą twórcy zdradzili, że Resident Evil Village nie zawsze będzie tak przerażający jak Resident Evil VII. Dlaczego? O tym miały zdecydować prośby graczy.

„Niektóre opinie, które otrzymaliśmy na temat Resident Evil VII były takie, że gra jest zbyt przerażająca. Dokładnie do tego dążyliśmy, więc to dla nas ogromny komplement. Jednocześnie zawsze chcieliśmy tworzyć coś, w czym każdy będzie czuł się komfortowo, a więc złagodziliśmy poziom napięcia w Resident Evil Village w porównaniu z Resident Evil 7: Biohazard, aby gracze nie byli w ciągłym strachu.” - Tsuyoshi Kanda, producent Resident Evil Village

Nie znaczy to jednak, że Resident Evil Village nie ponosi ciśnienia. To wciąż survival horror, którego jednym z najmocniejszych atutów, mimo zauważalnie większej dawki walk, jest wedle recenzentów mroczny klimat.

Planujecie zagrać?

Źródło: Resident Evil, własne

