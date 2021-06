Współtwórca CD Projekt i założyciele Gaming Company łączą siły pod marką Retrovibe. Nowopowstałe wydawnictwo już w tym roku przywita fanów gier w klimacie retro co najmniej dwoma tytułami. W co będzie można zagrać i kiedy premiery?

Retrovibe to zupełnie nowe wydawnictwo. Formalnie zostało założone jesienią zeszłego roku, ale wystartowało w tym tygodniu. Ma zamiar podbić serca miłośników gier w klimacie retro oraz produkcji z kategorii indie games. Michał Kiciński (dawniej w CD Projekt) oraz Michał Affelski i Krzysztof Papliński (Gaming Company) pod szyldem Retrovibe będą wprowadzać do sprzedaży gry początkujących i niezależnych twórców.

Jakie gry zamierza wydawać Retrovibe?

Chociaż indie games nie pada w informacjach ze strony Retrovibes, to najwyraźniej właśnie ich mogą spodziewać się gracze.

Oferujemy wsparcie finansowe, marketingowe i doradcze. W ten sposób twórcy mogą skupić się na tym, co najważniejsze - tworzeniu takich gier, jakie sobie wymarzyli. Pracujemy z zapalonymi deweloperami, którzy mogą zrealizować swoje marzenia bez ingerencji w ich wizję twórczą

twierdzi Krzysztof Papliński

Cechą charakterystyczną będzie przede wszystkim gamingowy oldschool. Grafika maksymalnie 2D i charakterystyczna muzyczka przywodząca na pamięć godziny spędzone z gameboyem w ręku. Tego mogą oczekiwać gracze w produkcjach, które Retrovibe planuje wydawać.

Jakie tytuły zapowiada Retrovibe?

Aktualnie na Twitch i YouTube trwa promocja pierwszych pięciu gier firmowanych przez Retrovibe. Od poniedziałku do piątku (31/05 – 4/06//2021) trwają streamy z twórcami pierwszych pięciu tytułów z portfolio wydawnictwa.

Dwie produkcje już teraz są dostępne dla graczy. Do pobrania za darmo na PC czeka przyjemna, dwuwymiarowa platformówka Janosik i bardzo dobrze oceniany Project Warlock, w który postrzelać mogą także właściciele konsoli. Premiery zapowiadają się niemniej zacnie:

Retrovibe premiery 2021:

B.I.O.T.A. – dzieło Small Bros. Strzelanka przenosząca w samo serce siermiężnego SiFi. Czterokolorowy świat, w którym do zniszczenia są całe zgaje naprawdę złych ksenomutantów. Mordu dokonywać można przy użyciu superbohaterów z kilkoma rodzajami broni na wyposażeniu.

Janosik 2 – produkcja Onix Games stanowiąca fabularną kontynuacje części pierwszej. Sprawiedliwy Janosik zdążył już uwolnić wszystkich kumpli i w części drugiej będzie ratował kobietę. Spektakularne zbieractwo, ucieczki, niewiarygodne podskoki, trurlanie, a nawet lewitacja do dyspozycji dla każdego gracza.

Project Warlock 2 – jeszcze nie premiera, ale wcześniejszy dostęp zapowiadany jest już na 13 czerwca 2021 roku. Gierka FTP stworzona przez Buckshot Software to esencja krwawych strzelanek w świecie zbudowanym z pikseli. Gracz oprócz broni ma do dyspozycji także czary, co gwarantuje, że trup ściele się gęsto.

Retrovibe premiery 2022:

The Looter – przygodówka, którą podarował światu Tactical Dogs. Opuszczony przez przyjaciół musisz mordować mutanty, uciekać i zbierać fanty niezbęne do przeżycia w lesie o nazwie Tortura. Niezapomniana grafika 2D i niekończące się poszukiwanie patentów na przetrwwanie w zapomnianym przez ludzi świecie.

Shardpunk: Verminfall – stategoczne postapo produkcji Clockwork Pile. Surowy, naprawdę punkowy klimat wędrówki po kanałach i ulicach opuszczonego miasta. Wrogie oddziały szczurów są wszędzie, a Twoich sił tylko ubywa. Gra wymaga wiecznego kombinowania, a każdy kawałek złomu i ulepszenie są na wagę złota.

Razem zamierzamy zająć się mniejszymi projektami, które tworzone są z miłości do gier i prawdziwej pasji.(...) Jeżeli ktoś szuka wsparcia we wprowadzeniu swojej gry na rynek to zapraszam do współpracy z Retrovibe. Będzie ona prowadzona w atmosferze otwartości i fair play”

zachęca graczy oraz twórców Michał Kiciński

Źródło: Retrovibe, Twitch, Twitter, Steam