Cyberpunk 2077 otrzymał hotfix 1.22

Ostatnio nie można odmówić przedstawicielom CD Projekt RED dotrzymywania słowa. Cyberpunk 2077 miał systematycznie otrzymywać poprawki i tak się dzieje. Dzielą się one na patche oraz hotfixy, te drugie są wprawdzie mniejsze, ale również pożądane. Dziś na serwery trafił hotfix 1.22. Warto dodać, że na wszystkie platformy docelowe gry, przy czym na konsolach waży zauważalnie więcej.

Hotfix 1.22 for #Cyberpunk2077 is live on PC, consoles and Stadia.

This update addresses the most frequently reported issues since the last patch and introduces further improvements to stability and performance of the game. Here's the list of changes:https://t.co/HUdKlCoQoE pic.twitter.com/NiqNwVR29b