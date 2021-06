Rozkręcający się tydzień przyniósł nam już m. in. najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce, a także stabilności Cyberpunk 2077. Skupmy się na wykresie związanym z tą drugą kwestią, bo mimo wszytko jest to zdecydowanie przyjemniejsze.

Cyberpunk 2077 coraz bardziej stabilny

Omawianie wyników finansowych CD Projekt nie może obyć się ostatnio bez wzmianek na temat Cyberpunk 2077. W pierwszym kwartale tego roku CD Projekt udało się wygenerować 198 mln zł przychodów oraz 32,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto. To wyniki znacznie poniżej oczekiwań analityków i pewnie również przedstawicieli polskiej spółki.

Podkreślono, co absolutnie nie dziwi, iż w największym stopniu do omawianych wyników przyłożył się Cyberpunk 2077. Nie podano jednak nowych danych dotyczących liczby sprzedanych egzemplarzy gry. Ponownie skupiono się za to na tym, iż cały czas jest ona ulepszana, a wydawane aktualizacje znacząco poprawiają jej wygląd i działanie. Zaprezentowano nawet wykres stabilności gry. Dobrze, że obserwujemy na nim tendencję spadkową, ponieważ uwzględniona została tu liczba zgłaszanych awarii.

Cyberpunk 2077 zgodnie z planem zmierza na nowe konsole

Co przyniosą kolejne miesiące? W kontekście Cyberpunk 2077 między innymi zapowiadaną od dawna aktualizację, która pozwoli grze w pełni (miejmy nadzieję) wykorzystać możliwości konsol Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5. Premiera planowana jest na drugą połowę tego roku.

„Zamierzamy wywiązać się z obietnicy danej graczom w styczniu. Choć widzimy znaczną poprawę, duża część zespołu nadal pracuje nad tym, by gracze mogli czerpać jeszcze większą przyjemność z gry w Cyberpunka. Jednocześnie wprowadzamy pierwsze wewnętrzne zmiany związane z transformacją studia. To długotrwały proces, jednak wiemy, że jest on konieczny, byśmy mogli efektywnie pracować nad dwoma projektami AAA jednocześnie.” - Adam Kiciński, Prezes Zarządu CD Projekt

Jak widać nie zabraknie również kolejnych poprawek. Być może sprawią one, że Cyberpunk 2077 wróci do sklepu PlayStation Store, bo jak do tej pory Sony pozostaje w tej kwestii nieugięte.

Część z Was zdecydowała się na zakup Cyberpunk 2077, co można było wywnioskować z komentarzy pod innymi publikacjami. Czy po kolejnych poprawkach zauważyliście poprawę wyglądu i stabilności gry?

Źródło: CD Projekt